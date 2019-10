1000 Euro sind für die Orgel von St. Martin bestimmt

Der Bastelkreis des Schwäbischen Albvereins um Maria Beck hat zum vielfachen Male eine Spende an den Freundeskreis Martinskirche überreicht. Diesmal sind es 1000 Euro, die für die Restaurierung der Orgel bestimmt sind.

Seit dem Start der Renovationsarbeiten im Jahr 2002 haben die Frauen mit ihren heiß begehrten Bastelarbeiten zum Frühlingsmarkt und zu Ostern den stolzen Betrag von insgesamt 15 500 Euro eingenommen und anschließend für die Martinskirche gespendet. Die diesjährige Spende geht an die katholische Kirchengemeinde für die Renovation der alten Orgel in der St. Martinskirche, die bereits in vollem Gange ist.