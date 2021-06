Öffentliches Public Viewing zur EM nicht zulässig

Wie die Stadt Mengen mitteilt, hat das Sozialministerium Baden-Württemberg in Hinblick auf die bevorstehende Fußballeuropameisterschaft vom 11. Juni bis 11. Juli entschieden, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine öffentlichen Public-Viewing-Veranstaltungen stattinden dürfen. Dementgegen seien Filmvorführungen (wie etwa Open-Air-Kino) explizit als Kulturveranstaltung in jeder der Öffnungsstufen der Corona-Verordnung mit Kontaktnachverfolgung, Test- und Hygienekonzept zulässig. Der Begriff der Kulturveranstaltung in diesen Regelungen sei nicht derart weit zu verstehen, dass hiervon auch die Live-Übertragung von Sportveranstaltungen umfasst ist. Gastgewerbetreibenden sei es aber unbenommen, Public Viewing unter Beachtung der geltenden Regelungen in ihrem Gastgewerbe anzubieten.