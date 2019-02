„Ämter sind Teilhabe an der Macht“

Der Kreisverband der Grünen und die lokale Gruppe „Grüne Mengen, Göge, Scheer“ haben am Montag ins Gasthaus Lamm zum Bürgerstammtisch eingeladen, um über das Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“ und die Kommunalwahlen zu sprechen. Die Einladung ist auf große Resonanz gestoßen. Erika Rimmele-Laux, Ina Schultz und Susanne Petermann-Mayer haben die Veranstaltung geleitet. Nach den Referaten der Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden (MdL) und der Landesvorsitzenden der Grünen Sandra Detzer entwickelte sich eine spannende Debatte.

Bogner-Unden blickte zunächst auf die großen und mutigen Leistungen der Frauenbewegungen, die 1919 das Wahlrecht und 1949 die Gleichberechtigung der Frauen errangen. Dennoch sitzen in den Parlamenten viel zu wenig Frauen: Im Bundestag rund 30 Prozent, im Sigmaringer Kreistag rund 17 Prozent und in Gemeinden wie Herdwangen-Schönach und Ostrach ist noch gar keine Frau im Gemeinderat. Und dies, obwohl Frauen mehr als 50 Prozent der Bevölkerung stellen. „Wir müssen den Boden bereiten, auf dem die Freiheit unserer Töchter und Schwiegertöchter wachsen soll“, appellierte sie.

Strukturen ändern

Sandra Detzer stellte fest: „Nach 100 Jahren Frauenwahlrecht könnte man denken, dass wir weiter sind.“ Baden-Württemberg sei aber das Schlusslicht im Bund: Im Landtag sitzen nur 25 Prozent Frauen. „In Kabul sitzen mehr Frauen im Parlament als in Stuttgart, weil es dort eine Quote gibt“, berichtete sie. Auch stehe der Landkreis Sigmaringen auf der Liste ziemlich weit unten. „Dabei sind Ämter Teilhabe an der Macht, sie sind die Möglichkeit, Strukturen zu ändern“, sagte sie. Es liege an den Strukturen, dass wenige Frauen zu Ämtern kommen.

Es gebe auch persönliche Gründe, denn Frauen scheuen sich zu kandidieren. Sie stellte mehrere Lösungsansätze vor. Das Paritätsgesetz, wonach abwechselnd Frau-Mann auf die Liste gesetzt werde, wird derzeit in Brandenburg eingeführt. Sie gehe davon aus, dass Männer klagen werden und Gerichte Urteile fällen werden. In Baden-Württemberg sei eine Wahlrechtsreform in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden. Doch habe die CDU den Vertrag gebrochen, mit dem Argument des Fraktionsvorsitzenden: Landtagswahlrecht sei Sache der Abgeordneten. Das kritisierte Detzer scharf: „Wahlrecht ist Sache der Bürger.“ Man müsse sich bei solchen Haltungen nicht wundern, dass die CDU in Umfragen so abnehme. Um Frauen zur Kandidatur in Kommunalwahlen zu bewegen, empfahl sie Frauen direkt anzusprechen und zu motivieren.

Politisches Amt ausprobieren

Nach den Referaten berichteten Frauen von ihren Erfahrungen. Ina Schultz erzählte, es sei für sie ein Kulturschock gewesen, als sie aus Thüringen nach Mengen gezogen sei und festgestellt habe, dass Beruf und Familie kaum zu vereinbaren sind, weil es keine Kinderbetreuung gab. Mengen habe lange vor Hohentengen eine Kinderkrippe eingerichtet, lobte sie. Erika Rimmele-Laux ermunterte die Frauen zu kandidieren und ein politisches Amt auszuprobieren: „Wenn man im Gremium drin ist, entscheidet man mit. Wir Frauen machen es genauso gut wie die Männer.“ Es mache Spaß, mit Landrätin Stefanie Bürkle zu arbeiten. Sie berichtete, dass auf der Kreistagsliste bereits zehn Kandidaten stehen. Sie ermunterte, in Mengen eine Grüne Liste für die Gemeinderatswahlen aufzustellen.

Eine Frau berichtete, wie sie im Elternhaus dafür kämpfen musste, als Mädchen das Abitur machen zu dürfen. Eine andere Frau erzählte, dass ihre Tochter wahrscheinlich nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurde, weil sie als Familienstand „verheiratet, kein Kind“ angegeben hatte. Eine andere Frau forderte die Frauen auf, sich helfen zu lassen und ein Netz aufzubauen, denn es gebe genügend Strukturen, um Beruf und Familie selbst als Alleinerziehende vereinbaren zu können. Die Frauen waren sich einig, dass es in Mengen insgesamt eine sehr gute Kinderbetreuung gebe und dass es mehr jüngere Menschen im Gemeinderat geben sollte, weil sonst dort Politik aus Großeltern-Perspektive gemacht werde. Andrea Bogner-Unden ermunterte die Frauen zu kandidieren: „Politik hat man im Bauch. Wie die Strukturen funktionieren, das lernt man, wenn man im Gremium drin ist.“