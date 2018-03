Sie stellen ihr Licht nicht unter den Scheffel

Bereits zum dritten Mal hat die Mitarbeitervertretung Mariaberg zu einem besonderen Musikevent unter dem Titel „Von Chor bis Hardcore“ eingeladen. Elf Formationen, darunter auch Solisten, zeigten, wieviel Talent und Musik in ihnen steckt. Das Programm war mit Rock, Hip-Hop, Blues oder Heavy Metal vielseitig im besten Sinne. Mit 260 Besuchern konnten die Veranstalter erneut einen Besucherrekord verzeichnen.

„Du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen“ könnte ein gutes Motto für diesen Abend sein: Von 18 Uhr bis weit nach Mitternacht spielten und sangen Mitarbeiter und ihre Freunde in der Sporthalle, die mit professioneller Musikanlage und Disko-Strahlern das richtige Ambiente bot. Roland Haselbach, Heilerziehungspfleger in Mariaberg, ist auch Gitarrist und Sänger und organisierte mit Kollegen der Mitarbeitervertretung zusammen das Event zum dritten Mal in Folge: „Wir konnten nicht alle Interessenten nehmen, sonst müssten wir ein ganzes Festival anbieten.“ Man wolle das Leben im Stadtteil bereichern und zudem, so Haselbach, sei es eine tolle Gelegenheit, Menschen mit und ohne Behinderung zu einer Party mit guter Livemusik zusammenzubringen.

Besucher singen mit

Den Auftakt bildeten „Frieder und Schulband“ mit Frieder und Wolf an Klavier und Gitarre sowie den beiden Haldenwang-Schülerinnen Rahel und Isabelle, die mit ihren Querflöten für das richtige „Song of Silence“-Feeling sorgten. Die Gruppe nennt sich „The Opposite of Silence“ und forderte die Besucher mit „ein Stern“ zum Mitsingen und Tanzen auf. Als Frieder dann ein Solo mit dem E-Piano gab, bekam er spontan mit dem Bewohner Onesy am stummen Mikrofon einen perfekten Sänger, der die Begeisterung auf der Bühne nicht nur mimte. Melanie, Mitarbeiterin aus Sigmaringen, ließ sich bei ihren Songs von der Band Outlaw begleiten: „The light behind your eyes.“ Die Bläserei von Mariaberg unter der Leitung von Atsuko Kawakami war zum ersten Mal dabei und bot mit einem Wechsel zwischen Swing und klassischer Musik einen Querschnitt von Bach bis zu den Blues Brothers.

Mit Jule, Juliane Förderer, kam eine junge Sängerin auf die Bühne, die im dritten Lehrjahr zur Heilerziehungspflegerin ist: „Musik ist mein Leben.“ Bei diesem Auftritt unterstütze sie die Band MiRaLo. Sie interpretierte unter anderem mit klangvoll starker Stimme ihren Lieblingssänger Ed Sheeran: „Now I see fire, inside the mountain.” Kim Beam (Kim Klemenz) kam wie in den Vorjahren mit ihrer Gitarre auf die Bühne und brachte neben Rock Songs, die sie wunderbar interpretierte, den eigenen Song „Top of the world“ mit.

Die Leuchter überstrahlten sie in blauer Farbe und heizten die Stimmung in der Halle, die sich immer mehr füllte, zusätzlich an. „Tomquadrat“ ist neu dabei und kommt mit Hip-Hop alleine auf die Bühne. Seine hintersinnigen deutschen Texte regen zum Mitdenken an: „Ich übe mich im Fliegen und bleibe am Boden“.

„Raimund (Jäger) and friends“ holten mit ihren Pop-Songs im Punk-Stil die Tänzer vor die Bühne. Und auch „Casiba“, das ist Mimo von „MiRaLo“, brachte mit italienischen Hits der 1980er und 1990er Jahre alles im Raum zum Swingen. „Rough Enough” glänzten erneut mit Blues-Rock. „Cocaine“ und andere Coverversionen aus verschiedenen Epochen gingen direkt von Saxophon und Gitarre ins Blut der Besucher.

Alles bebt

Nach Mitternacht bebten mit der Band „Outlaw“ Halle und Körper. Die dreiköpfige Metalband wagte in diesem Jahr überwiegend eigene Songs, welche in den letzten beiden Jahren entstanden und filigran ausgearbeitet wurden. Erst nach mehreren Zugaben durfte die Band, bei der auch Roland Haselbach dabei ist, die Bühne verlassen. Verständlich, denn frischen Heavy-Rock, der zum Tanzen animiert, gibt es schließlich nicht alle Tage. Es bleibt zu hoffen, dass diese bunte und qualitativ hochwertige Veranstaltung weiter Furore macht.