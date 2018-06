Puppentheater in Mariaberg

Das Meßstetter Puppentheater Valenti.Ko ist am Dienstag, 2. August, in der Mariaberger Sporthalle zu Gast. Ab 15 Uhr gibt es dort das Stück „Der Zauberhecht“ zu sehen, das von dem Dorfjungen Jemelja handelt, der unbekümmert zum Teich geht, um Wasser zu holen. Dort sieht er einen Hecht, und es gelingt ihm, den bildschönen Fisch zu fangen. Das Wunderbare daran ist, dass der Hecht sprechen kann. Er kennt einen Zauberspruch, den er dem Burschen verrät, um sich zu befreien. Ab jetzt geht alles, was sich Jemelja wünscht, in Erfüllung. Zur selben Zeit herrscht Chaos am Zarenhof. Niemand kann es der verwöhnten und weinerlichen Prinzessin Marja Zarewna recht machen. Nach des Zaren Befehl, Marja Zarewna zum Lachen zu bringen, gibt es mehrere Versuche. Alles vergebens. Was Bursche Jemelja derweil so alles anstellt, kommt auch dem Zaren zu Ohren. Er soll ebenfalls dem Befehl des Zaren Folge leisten. Aber Jemelja wehrt sich dagegen. Wer nun wissen will, wie diese Geschichte ausgeht, der ist eingeladen in das Zauberland der russischen Märchen voller Spannung, Witz und Lebendigkeit. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Infos erhalten Interessierte unter Telefon 07124/92 32 18.