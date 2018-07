Mariaberg bietetKirchführung an

Zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten findet am Sonntag, 6. Juni, um 14.30 Uhr eine kunsthistorische Führung durch die unter Denkmalschutz stehende barocke Klosterkirche Mariabergs und das Klostergebäude statt. Vorstand Rüdiger Böhm führt alle Interessierten durch die Gebäude. Treffpunkt ist der Eingang zur Klosterkirche. Ansonsten ist die Kirche vom 1. Mai bis Anfang November jeden Sonn- und Feiertag von 13.30 bis 16.30 Uhr für Besucher geöffnet. Neben prächtigen Barock-Altären sind in der Mariaberger Klosterkirche schöne Fresken und Skulpturen zu sehen, darunter eine Pietà aus dem 14. Jahrhundert. Durch eine sensible Renovierung blieb der authentische Charakter des Innenraums erhalten. Mit ihren hoch geschwungenen Bögen und ihrer klaren Akustik bildet die Mariaberger Klosterkirche den passenden Rahmen für Konzerte. In Zusammenarbeit mit dem Gammertinger Schlosskonzerte e.V. bietet Mariaberg mehrmals im Jahr so genannte Klosterkonzerte an. Personen, die sich für eine Kirchenführung zu anderen Zeiten interessieren, können sich an das Büro der Öffentlichkeitsarbeit in Mariaberg unter der Telefonnummer 07124 / 923218 wenden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mariaberg.de/wir/veranstaltungen.