Künstler können sich zu Sommerkunstwoche in Mariaberg anmelden

Die Mariaberger Sommerkunstwoche ist eines der Highlights im Bereich der Bildenden und Darstellenden Künste in der Region. Bereits zum neunten Mal findet, in diesem Jahr vom 30. Juli. bis 3. August, dieses besondere Kunstprojekt statt. Von A wie „Acrylmalerei“ bis Z wie „Zeichnen und Wandern“ – auch in diesem Jahr sind die Möglichkeiten wieder vielfältig in den Sommerkunst-Ateliers rund um die barocke Klosteranlage oder in der idyllischen Landschaft des Laucherttals Inspiration zu finden. Unter professioneller Begleitung können die Teilnehmenden in 15 Workshops aus unterschiedlichen Schaffensbereichen Arbeitstechniken ausprobieren, neue Ideen und Impulse bekommen und diese umsetzen. Einer der Workshops ist beispielsweise Modellieren in Ton (Bild). Das Programmheft zur Sommerkunstwoche einschließlich aller Anmeldeinformationen liegt nun vor und kann in Mariaberg angefordert werden. Unter http://sommerkunstwoche. mariaberg.de steht das aktuelle Programmheft auch zum Herunterladen bereit. Die Anmeldung ist ab dem 1. März möglich. Programmbestellung und Informationen auch unter Telefon 07124/92 32 08. Foto: Mariaberg