Jazz und Oldtimer feiern eine spannende Begegnung

Pforzheim, Calw, Ravensburg, Friedrichshafen, Heilbronn – die Aufzählung ließe sich weiterführen: Aus 15 Landkreisen in Baden-Württemberg kamen historische Fahrzeuge am Sonntag zum Oldtimertreffen mit Jazz-Büfett nach Mariaberg. Bereits zum 13. Mal veranstaltete die diakonische Einrichtung bei Gammertingen diesen Event, und auch bei der diesjährigen Auflage gab es viel zu bestaunen.

Den Auftakt der Veranstaltung machte ein spezieller Gottesdienst in der Klosterkirche Mariaberg, bei dem Mariabergs Vereinsvorsitzender Dekan i.R. Klaus Homann die frühere Motorrad- und Automarke „Wanderer“ in den Mittelpunkt stellte.

Das Mariaberger Oldtimertreffen war wieder ein Genuss für Auge, Ohr und Gaumen. Denn außer den historischen Fahrzeugen konnten die Besucher ein Jazzkonzert der Reutlinger Formation „Hardt Stompers“ im Kreuzgarten des Klosters sowie ein leckeres Büfett mit Albspezialitäten des Mariaberger Speisenservices genießen. „Hier in dem Klosterambiente ist so ein Oldtimertreffen eine ganz besondere Sache“, sagte Paul Schneider aus Calw. „Da passen die Fahrzeuge und das Drumherum einfach super zusammen.“ Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm zeigte sich in seiner Begrüßungsrede wieder sehr angetan vom regen Zuspruch der Veranstaltung und dankte den Gästen.

Rund 60 historische Fahrzeuge waren in diesem Jahr rund um den Klosterhof zu sehen. Darüber hinaus wurde aber auch Kunst präsentiert. Die Preisträger eines Malwettbewerbs der Firma Müller Kfz-Service aus Nürtingen bekamen ihre Preise überreicht. Sie hatten im Vorfeld des Oldtimertreffens Bilder zum Thema „Ferienausfahrt mit dem Oldtimer“ in höchst kreativer Weise gefertigt und eingereicht. Als ein weiteres Highlight wurde eine Modenschau von Absolventen und Schülern des zweiten Ausbildungsjahres der Modefachschule Sigmaringen präsentiert. In einer knapp einstündigen Show wurden unter großem Applaus der Besucher mehrere Kollektionen der jungen Designer gezeigt. Der rote Teppich im Klosterhof, der den klassischen Catwalk ersetzte, war von den Gästen und den Einwohnern Mariabergs dicht umlagert. „Da sind ganz schön gewagte Sachen dabei gewesen. Mal sehen, ob es die irgendwann im Laden gibt“, meinte Karin Maurer aus Ludwigsburg.