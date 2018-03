Gärtner reden über das Thema Zeitmanagement

Rund 30 Mitarbeitende aus den Bereichen Landwirtschaft, Landschaftsgartenbau, Erwerbsgartenbau und Landschaftspflege von diakonischen Einrichtungen in Württemberg sind vom 7. bis 9. Februar zur „Grünen Tagung“ in Mariaberg zusammengekommen. Auf dem Programm stand neben einem regen fachlichen Austausch über aktuelle Themen insbesondere ein Fortbildungstag zum Thema „Zeitmanagement“ im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Unter der Anleitung des Trainers und Moderators Dr. Jochen Currle aus Guggenhausen, wurden die Teilnehmenden für die Gefahren der Überbelastungen im eigenen Arbeitsumfeld sowie ein effektives Gegensteuern geschult. „Die Betreuung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen und das gleichzeitige Betreiben eines ,grünen Unternehmens’ – das ist, jedes für sich, eine Tätigkeit, die Überlastung und Überbeanspruchung einprogrammiert hat“, so Dr. Currle. „Ein guter Umgang mit den eigenen Zeit- und Kraftressourcen ist daher unerlässlich, um zu einer inneren Distanz zu kommen und den eigenen Zeit- und Krafthaushalt nicht übermäßig zu beanspruchen.“ An den beiden anderen Fortbildungstagen gab es intensive Einblicke für alle Beteiligten in die Gärtnerei und den Landschaftsgartenbau, dem dafür zuständigen Geschäftsfeld der Mariaberger Bildung & Service GmbH (B&S), die in Gammertingen und der ganzen Region ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten. Die B&S ist eine Tochtergesellschaft der diakonischen Einrichtung Mariaberg e.V. Auch die gesamte Speisenversorgung der Tagung sowie der Betrieb des Gästehauses in Mariaberg gehören zum Tätigkeitsbereich der B&S. Die Mariaberger Werkstätten, eine Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), organisierten zudem eine Führung durch ihre Bioland-Landwirtschaft mit Angusrinderzucht und Schweinemast.

Matthias Kneißler, Diakonisches Werk Württemberg, und Wolfgang van Aken, Jugendhilfe Hoffmannhaus Wilhelmsdorf, die die „Grüne Tagung“ seit Jahren organisieren, zeigten sich begeistert über die besondere Atmosphäre und die gelungene Durchführung der Tagung in Mariaberg „Die Messlatte für die kommenden ‚Grünen Tagungen‘ wurde sehr hoch gelegt, wir haben die Zeit in Mariaberg in vollen Zügen genossen.“