500 Zwerge zu Besuch im Mariaberger Klosterquartier

„Der Grüne Zweig“ heißt eine Ausstellung, die am Sonntag, 12. Mai, um 14 Uhr im Klostergebäude Mariaberg stattfindet. Nach einer Begrüßung von Rüdiger Böhm, Vorstandsmitglied von Mariaberg, und Holger Jerg, Bürgermeister von Gammertingen, wird Stefanie Dathe die Laudatio halten, die als Kunsthistorikerin für die Villa Rot in Burgrieden tätig ist. Die musikalische Umrahmung gestalten die Holzmadian Harmonists.

Rund 25 Millionen kleiner Zwerge stehen vermutlich derzeit in deutschen Gärten. Für den Künstler Ottmar Hörl waren sie seit jeher die fraglichsten Figuren der Kunstgeschichte. Daraus entwickelte er in den letzten 30 Jahren eine Vielzahl an Kunstzwergen. Diese präsentierte er seitdem immer wieder in verschiedenen Ausstellungen im öffentlichen Raum. Der letzte entstandene Zwerg dieser Werkgruppe aus dem Jahr 2012 zeigt das „Peace“- beziehnugsweise das „Victory“-Zeichen.

Rund 500 dieser Exemplare stellt Ottmar Hörl nun im Mariaberger Klosterquartier auf. Bei seinen Installationen verändert er durch künstlerische Eingriffe gezielt die Wahrnehmung im öffentlichen Raum. Für ihn ist die Kunst Impulsgeber und Kommunikator mit der Gesellschaft, eine teilweise irritierende und ironische Unterbrechung der alltäglichen Wahrnehmung. Die Ausstellung in Mariaberg wird um eine Vielzahl an weiteren Figuren, Bildern und Objekten im Inneren des Klosters ergänzt.

Ottmar Hörl lebt in Wertheim, ist Präsident der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und leitet dort die Bildhauerklasse. Hörl hat als Künstler schon oft für Aufsehen gesorgt. So stellte er im Jahr 2003 7000 Dürer-Hasen auf dem Nürnberger Hauptmarkt auf.

Die Vernissage ist Bestandteil des „Kulturwochenendes“, an dem verschiedene Veranstaltungen in Mariaberg stattfinden. Das Kulturwochenende beginnt am Samstag, 11. Mai, um 19 Uhr mit einem „capella vocalis“-Konzert in der Klosterkirche. Am Samstag, 12. Mai, wird es im Anschluss an die Vernissage gegen 15.30 Uhr eine kunsthistorische Führung durch die Mariaberger Klosterkirche und das Klostergebäude geben.

Die Ausstellung im Klostergebäude Mariaberg ist bis zum 8. September immer montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr, freitags von 8 bis 15 Uhr und sonntags von 13.30 bis 16.30 Uhr (Eingang über die Klosterkirche) zu besichtigen.