Über 200 Personen trainieren den Ernstfall

Man hofft bei den Feuerwehrmännern und Rotkreuzlern ja nie, dass es zum Ernstfall kommt. Aber wenn, dann will man dafür gewappnet sein. Deshalb haben die ehrenamtlichen Helfer in Mariaberg eine große Übung organisiert, an der über 200 Personen im Einsatz waren.

„Ausschlaggebend für diese Übung, gerade in Mariaberg, war ein Chlorgasunfall in einer Wohnanlage in Sigmaringen im Januar dieses Jahres“, so Kreisbrandmeister Michael Hack. Von dort her waren die Eckdaten gegeben und nun konnte man diese in der Übung umsetzen.

Folgendes Unfall-Szenario war vorgegeben: Es geschah ein Gefahrenstoffunfall in Mariaberg bei der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Beim Abladen von einem Lastwagen war Flüssigkeit ausgetreten, es entwickelte sich Chlorgas. Die Personen vor Ort hatten dadurch Probleme mit den Augen und atmeten stechenden Geruch ein. Eine Person starb, es gab drei Schwer- und 25 Leichtverletzte.

Kommunikation ist wichtig

Die Ziele der Übung waren das Überprüfen von Alarmierungs- und Meldewegen, der Führungsstruktur, der einsatztaktischen Maßnahmen, der Fernmeldestruktur beim Einsatz externer Kräfte, der Atemschutzüberwachung und des Messeinsatzes innerhalb und außerhalb des Werksgeländes sowie das Nachführen von Einsatzmitteln wie beispielsweise MGV, Gasflaschenbergebehälter oder Düsenschläuche.

Kreisbrandmeister Hack zeigte sich mit dem Gesehenen sehr zufrieden. „Wir sind froh, das Ganze hier in Mariaberg geübt zu haben.“ Als Ergebnis gelte es nun weitere Kenntnisse zu gewinnen und Checklisten zu erstellen, die dann im Ernstfall von Nutzen sind. Auch der Einsatzleiter des Rettungsdienstes, Gerd Single, war voll des Lobes. „Wir hatten zwei Rettungswagen, zwei leitende Notärzte und die Einsatzleitung vorort.“ 52 Einsatzhelfer und 14 Fahrzeuge wurden abgestellt. Unsere Aufgabe bestand darin, die Verletzten zu versorgen und zu registrieren.“ Also Aufzeichnung von Namen und der Herkunft, um bei Rückfragen aus der Bevölkerung Auskunft erteilen zu können, ob ein Familienmitglied bei den Verletzten mit dabei ist oder nicht. „Das ist so ähnlich wie nach einem Flugzeugabsturz, wo sich die Angehörigen bei einer zentralen Anlaufstelle erkundigen können.“

Im Einsatz bei der knapp zweistündigen Übung waren die Werksfeuerwehr Mariaberg, der Gefahrengutzug des Kreises Sigmaringen, die Feuerwehren aus Gammertingen, Bronnen, Trochtelfingen, Mengen, Bad Saulgau, Sigmaringen und Meßkirch, vom DRK mehrere Ortsverbände mit der „BHP 25“ (was bedeutet, dass damit mindestens 25 Verletzte versorgt werden können), die Polizei sowie die Werksfeuerwehr von Bosch in Reutlingen, die mit Spezialgeräten imEinsatz war. (ewt)