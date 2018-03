Liederkranz hat drei neue Ehrenmitglieder

Der Liederkranz Marbach hat bei seiner Hauptversammlung im Gasthaus Hasen in Marbach drei Aktive zu Ehrenmitgliedern ernannt. Mit einer Urkunde, Anerkennung und einem Lied der Chormitglieder wurde das langjährige Engagement von Edeltraud Lutz, Kreszentia Madlener und Siegfried Ulmer im Verein gewürdigt. Als neuer stellvertretender Vorsitzender wählte die Versammlung Stefan Neuburger in den Vorstand. Kassiererin bleibt Hildegard Baur, als Beisitzer wurden Christa Harsch und Helmut Wicker gewählt.

Elisabeth Widmann, Vorsitzende des Liederkranz’ Marbach, ging in ihrem Bericht nur kurz auf das vergangene Jahr ein. Der Liederkranz, der nächstes Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, ging bei seinem vereinseigenen Frühlingsfest neue Wege ein, was sich bewährt habe, so Widmann. Das Fest begann mit einem bunten Singen verschiedener Kinderchöre, bevor abends mehrere Erwachsenenchöre auftraten. An diesem Erfolgsmodell soll auch dieses Jahr festgehalten werden.

Es hatte sich einiges in den vergangenen zwei Jahren im Chor getan, so Schriftführerin Claudia Dirlewanger. Neben den üblichen Auftritten in der Gemeinde und bei gesellschaftlichen Anlässen stachen hier vor allem verschiedene Auftritte heraus. Das Kirchenkonzert zusammen mit der Musikkapelle, das Tandemsingen in Ertingen und auch die Maiandachten in der Bussenkirche Offingen und anschließend in St. Nikolaus in Marbach wurden in ihrem Bericht erwähnt. Der erst kürzliche Auftritt beim Konzert in Binzwangen und in der Rehaklinik zählten ebenfalls dazu. Im Ausblick auf das laufende Jahr hat Claudia Dirlewanger das Frühlingsfest des Vereins, das Regionssingen in Ostrach und vor allem den Auftritt bei den Sangesfreunden in Bolstern im Fokus.

Dass in den vergangenen zwei Jahren gut gewirtschaftet wurde, war aus dem Bericht von Kassiererin Hildegard Baur zu entnehmen. Der Verein hat verschiedene, auch nicht alltägliche Anstrengungen unternommen, um die Kasse etwas aufzubessern. Ihre Arbeit würdigte auch Maria Obert, die die Kasse geprüft hatte und Hildegard Baur dafür ein dickes Lob aussprach: „Du hast wieder hervorragende Arbeit geleistet.“

Freude beim Singen

Täglich ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Bild sehen und einige vernünftige Worte sprechen – mit diesem Zitat wandte sich Chorleiterin Ursula Rechle an die Versammlung. Im Chor versuche man, einmal in der Woche Lieder zu singen und sich damit Freude zu bereiten. Dabei sei es auch Aufgabe des Dirigenten, mit den vielen Stimmungslagen der Sänger umzugehen. Aber, so Ursula Rechle, das Beste steht nicht in den Noten, vielmehr könne gute Musik nur genau die Stimmung zwischen den Noten sein. Aufwändige Proben hätten vor allem bei den vergangenen zwei Auftritten dazu geführt, dass der Liederkranz Marbach auf der Bühne bereit sei, Stimmungen zwischen den Noten zuzulassen. So habe man durch das Proben schließlich die Lieder musikalisch zum Klingen gebracht. „Ich bin mit den Auftritten sehr zufrieden“, sagte die Chorleiterin.

Seit September vergangen Jahres leitet Andrea Häberle den Kinderchor. Es mache ihr Spaß, mit den vier Jungs und zwölf Mädchen. Vor allem der erste gemeinsame Auftritt bei der Herbergssuche war für die Kinder ein Höhepunkt. Derzeit bereitet sich der Kinderchor auf das Frühlingsfest vor und im Juni tritt man auch beim Regionssingen in Ostrach auf.

Bereicherung für Gemeinde

„Der Liederkranz Marbach ist auf jeden Fall eine Bereicherung des kulturellen Lebens in der Gemeinde“, sagte Marbachs Ortsvorsteher Bernhard Obert. Dabei könne der Chor auf einen dynamisch-aktiven Vorstand setzen. Gerade die vergangenen zwei Auftritte hätten gezeigt, dass der Chor gut aufgestellt und eine positive Entwicklung im Verein festzustellen sei.

Edeltraud Lutz, die zum Ehrenmitglied ernannt wurde, singt seit mehr als 40 Jahren, ist langjähriges Auschussmitglied und „ist immer da, wenn was zu tun ist“, sagte die Vorsitzende Elisabeth Widmann. Über 50 Jahren singt Kreszentia Madlener in Chören, davon 40 im Liederkranz Marbach. Auch als Schriftführerin brachte sie sich schon ein und ist eine treue Sängerin. Über 30 Jahre sang Siegfried Ulmer im Chor, war einige Jahre stellvertretender Vorsitzender und Notenwart. Auch er wurde zum Ehrenmitglied ernannt, kann aber aus stimmlichen Gründen nicht mehr im Chor singen.