Musikant erhält höchste Auszeichnung des Landes

Der Vorsitzende des Musikvereins Mägerkingen, Ernst Zaia, hat die höchste Ehrenamtsauszeichnung des Landes erhalten. Trochtelfingens Bürgermeister Christoph Niesler überbrachte während eines Konzerts der Musikkapelle dem komplett ahnungslosen Ernst Zaia die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg mit den Glückwünschen des Ministerpräsidenten. An dem Konzertabend wurden noch weitere Mitglieder geehrt.

Vor 50 Jahren ist Ernst Zaia in die erste Jugendkapelle des Musikvereins Mägerkingen eingetreten, und seit fast 23 Jahren ist er erster Vereinsvorsitzender. Er gilt als unermüdlicher Motor, Visionär, spielt unzählige Jahre die erste Trompete und bildet selbst Blechbläser aus. Er leitet das Bläserensemble, hat die Jugendarbeit, von der er einst selbst profitiert hat, ausgebaut bis perfektioniert, ist im Blasmusikverband einer, dessen Wort Gewicht hat, hat sich über Jahre im Ortschafts- und Gemeinderat engagiert. Nicht wegzudenken ist der Musikverein Mägerkingen aus dem gesellschaftlichen Leben des Dorfes, aber auch aus der Stadt Trochtelfingen, über ihre Grenzen hinaus ist der Verein ihr hervorragender Botschafter.

Bescheidener Geehrter

Deshalb hatte der Ortschaftsrat beschlossen, Ernst Zaia für die Verleihung der Ehrennadel des Landes vorzuschlagen. Am Konzertabend war es dann soweit. Den CDU-Landtagsabgeordneten Karl-Wilhelm Röhm bat der überraschte Geehrte, dem Ministerpräsidenten seinen aufrichtigen Dank zu übermitteln. Typisch Ernst Zaia, befand er 50 Jahre Musizieren nicht einer so hohen Ehrung würdig: „Das ist kein Verdienst an sich, man muss nur lange genug dabeibleiben.“ Zusammen mit Ernst Zaia hat die Klarinettistin Ute Walter in der ersten Jugendkapelle des Vereins begonnen. Für ihre Treue zum aktiven Musizieren hat der stellvertretende Vorsitzende des Blasmusikverbandes Neckar-Alb, Steffen Haap, beiden das Ehrenzeichen in Gold mit Diamant und Ehrenbrief des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg verliehen. Der Verein steuerte für Zaia Theaterkarten, für Walter einen „Vereinsbären“ bei.

Zwei Jahrzehnte musiziert Posaunist Tobias Link aktiv im Verein, dafür erhielt er das Ehrenzeichen in Silber. Die Auszeichnung in Bronze für zehn Jahre überreichte Haap der Klarinettistin Lisa Ebinger und den beiden Tubisten Sebastian Fink und Lukas Lorch.

Steffen Haap bedachte Helmut Lorch mit der Förderermedaille in Gold mit Diamant und Ehrenbrief. Seit 25 Jahren gestaltet er als Jugendleiter die vielfältigen Freizeitaktivitäten der Vereinsjugend und hält sie damit „bei der Stange“.