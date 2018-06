Beim Dorfumzug der Zimmerngilde Leibertingen haben sich viele Fuß- und Wagengruppen beteiligt. Die Baumsetzer führten den Zug mit dem Narrenbaum an, gefolgt von der Guggemusik, den Hästrägern der Gilde und einer Abordnung vom Musikverein. Die Feuerwehr schlüpfte in Hasenkostüme. Das ganze Dorf war auf den Beinen. Die Musiker und Zuschauer feuerten die Baumsetzer beim Narrenbaumstellen mit Hau-Ruck-Rufen an. (xk)