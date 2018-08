Wettbewerb am Himmel über Leibertingen

Am 48. Jugendvergleichsfliegen auf dem Flugplatz in Leibertingen haben 13 Jungpiloten teilgenommen. In der Standardklasse hat Marius Jäger vom Luftsportverein (LSV) Schwarzwald-Baar den ersten Platz belegt. In der Clubklasse war es der 17-jährige Michael Hahn vom LSV Münsingen-Eisberg.

Zum 48. Mal hat die Fluggemeinschaft Leibertingen das Jugendvergleichsfliegen auf ihrem Segelfluggelände ausgerichtet. Teilnehmen durfte jeder, der Spaß am Fliegen hat, einen gültigen Luftfahrtschein besitzt, Mitglied eines Luftfahrtverbandes und nicht älter als 25 Jahre ist. Kurz und knapp formulierte die Pressereferentin Lisa Wellandt die Modalitäten für diesen Wettbewerb. „Das Jugendvergleichsfliegen ist kein Wettbewerb, bei dem es um perfekte Platzrunden und Landungen geht“, machte die junge Frau deutlich, „dies ist ein Streckenflugwettbewerb, der dem Fliegernachwuchs den Einstieg in die Strecken- beziehungsweise Wettbewerbsfliegerei ermöglichen soll“.

Hierbei messen sich Flugschüler und junge Scheininhaber beim Fliegen verschiedener Übungen aus der Segelflugausbildung. Dazu zählen beispielsweise ein sauberer Start und präzise Ziellandung, die richtige Abflug- und Ankunftshöhe und es wird geprüft, ob Lufträume verletzt worden sind.

Allerdings habe das Wetter in der Wettbewerbswoche nicht so mitgespielt, wie erhofft. „Wir haben es jeden Tag versucht, doch leider konnten wir bis zum Ende keinen weiteren Wertungstag erfliegen“, sagte Lisa Wellandt. So habe es bedauerlicherweise nur zwei Wertungstage gegeben. Zuständig für die Wertungen war Wettbewerbsleiter Udo Diesing, der zusammen mit seinem Kollegen Michael Schupke und einem Team von Freiwilligen die Fähigkeiten der Teilnehmer zu beurteilen hatte.

Zweiklassengesellschaft

Udo Diesing erläuterte die Wertungsklassen: Zur Clubklasse gehören Segelflieger der leichteren, einfacher zu fliegenden Fluggeräte, die Standardklassenflieger dagegen erfordern erfahrenere Piloten, so etwa den Sieger der Standardklasse beim diesjährigen Jugendvergleichsfliegen. Der 25-jährige Marius Jäger, der aus einer Fliegerfamilie stammt, hat bereits einige Jahre Segelflugerfahrung aufzuweisen. In diesem Jahr hat er zum letzten Mal an diesem Wettbewerb teilnehmen dürfen, denn künftig zählt er aufgrund seines Alters nicht mehr zu den Jugendlichen. Nächstes Jahr wird er deshalb zum ersten Mal beim „Klippeneck-Segelflugwettbewerb“ teilnehmen, erzählte er.

Auch der Clubklassensieger Michael Hahn ist ein „Fliegerkind“, wie Udo Diesing sich ausdrückte. Weil seine Eltern ebenfalls Piloten sind, „bin ich mehr oder weniger in die Fliegerei reingeschlittert“, so der junge Münsinger, der seit drei Jahren aktiv den Segelflugsport betreibt. Maximal 250 bis 280 Stundenkilometer darf so ein Segelfluggerät erreichen, sagte Udo Diesing, weil sonst das Material an seine Belastungsgrenze kommt.

Immerhin kostet so ein modernes Segelflugzeug der Clubklasse zwischen 20 000 und 25 000 Euro und für einen Flieger der Standardklasse müsse nochmal rund 10 000 Euro draufgelegt werden. Jedenfalls verfüge ein Segelflugzeug durchaus über Gas und Bremse, so Diesing schmunzelnd über die unbedarfte Fragestellerin. Nur weil ein Segler über keinenn Motor verfügt, sitze ein Pilot nicht untätig im Cockpit Er muss steuern, kann die Geschwindigkeit erhöhen oder senken und etliches mehr. Ein Blick in die Ausbildungsmodule eines künftigen Piloten zeigte auf, was ein angehender Flugzeugführer alles können und wissen muss. Meteorologie, Navigation, Luftrecht gehören beispielsweise zu den Lerninhalten und nicht zuletzt das menschliche Leistungsvermögen, denn menschliches Versagen sei zu 80 Prozent Grund für Unfälle. Weil der Pilot die oft recht komplexe Technik bedienen, die dargebotenen Informationen rasch und richtig erfassen sowie Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden muss, sei eine gründliche Flugvorbereitung wesentlicher Bestandteil des Fliegens.

Weitere Teilnehmer des Jugendvergleichsfliegen waren Florian Grieb aus Backnang, der in der Standardklasse den zweiten Platz belegte. Ihm folgte der Drittplatzierte Daniel Krohmer aus Dettingen unter Teck. Felix Wolf vom Breisgauverein sicherte sich den vierten Platz, Robin Fetzer aus Giengen/Brenz den fünften Rang. Als einziges Mädchen nahm Mandy Gruber vom LSV Degerfeld teil und belegte Platz Sechs. Die Schlusslichter bildeten Theo Wermeling aus Ulm und Simon Jäger aus Singen.

In der Clubklasse belegte das Pilotenduo Daniel Häfele und Hannes Paulus aus Giengen den zweiten Platz, gefolgt von Markus Mosch aus Bad Waldsee. Der vierte Platz gehörte dem Zweierteam Philipp Daneliuc und Benedikt Baumann aus Donaueschingen. Lorenz Klingele und Johannes Bürkle aus Bad Waldsee mussten sich mit dem letzten Platz begnügen.