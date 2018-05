Viel Beifall für tolles Konzert

Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Unfall in Ehingen ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 63-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 12.40 Uhr mit seinem VW bergab auf der Kapellenstraße. Hinter ihm fuhr ein 50-Jähriger auf dem Rennrad. Der Golf lenkte nach links. Der Radfahrer ging davon aus, dass das Auto nach links abbiegt und wollte selbst rechts an dem Auto vorbeifahren.

Der 63-Jährige lenkte in dem Moment wieder nach rechts, um in eine Hofeinfahrt zu fahren.