Schwenninger Musikant wird in Leibertingen Ehrenmitglied

In der Hauptversammlung des Musikvereins Leibertingen ist August Beck zum Ehrenmitglied ernannt worden. Der Schwenninger spielt schon seit 25 Jahren im Leibertinger Musikverein mit. Im 140. Vereinsjahr berichteten drei Vorstandsmitglieder von 86 Terminen mit teilweise bewegten Zusammenkünften.

Dirk Henkenius führt den Verein nun ein Jahr als Vorsitzender. Sehr locker und souverän leitete er seine erste Hauptversammlung. Dirigent Paul Löw gefällt die gute Harmonie, alle waren stark gefordert. Die Vorbereitungen zur Osterhitparade sind in vollem Gange, am 10. und 11. März findet ein Probenwochenende in einer Jugendherberge bei Rottweil statt.

Präsente gab es für besten Probenbesucher: Paul Löw, Ralf Knibbecke, Mathias Frick, Silvia Frei, Elisabeth und Winfried Horn, Siegfried Müller, Marc Riester, Dirk Henkenius, Günther Schmid, Uli Tobian, Hans Peter und Stefan Frick.

Jugendleiter Günther Schmid informierte über den Ausbildungsstand und das sehr erfolgreiche Jungmusikertreffen in Leibertingen. Er forderte dringend, sich umgehend um Musikernachwuchs zu kümmern. Denn der Altersdurchschnitt von den über 40 Aktiven liege bei 37 Jahren.

Bürgermeister Armin Reitze richtete ein großes Lob an die Musiker. Unter seiner Regie fanden die Wahlen statt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Tobias Frei, zum Kassierer Wolfgang Sessler und zum Schriftführer Mathias Frick gewählt. Das Amt des Jugendwarts übernimmt Paul Schmid. Zu Beisitzern wurden Marc Riester und Heike Reitze gewählt.

Ein Höhepunkt des Abends war die Ernennung von August Beck zum Ehrenmitglied. Schon 25 Jahre ist Beck aus Schwenningen aktiver Musiker im Leibertinger Musikverein. In dieser Zeit legte er mit seinem Auto mehr als 53 000 Kilometer zurück, um an Proben und anderen Terminen teilzunehmen. Neben dem Tenorhorn spielt er auch das Baritonhorn. Eine Ehrenurkunde für 30 Jahre passive Mitgliedschaft erhielten:Andrea Buck, Christa Fritz und Jutta Weidle.