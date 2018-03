Schulsozialarbeiterin bleibt an der Wildensteinschule

Der Leibertinger Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die halbe Stelle der Schulsozialarbeiterin Julja Kramer an der Leibertinger Wildenstein-Grundschule für ein weiteres Jahr beizubehalten. Ihr künftiger Vertrag soll sich außerdem automatisch jeweils um ein Jahr verlängern, sofern keine Kündigung vorliegt.

Die Schulsozialarbeiterin berichtete in der vergangenen Sitzung von ihren Tätigkeiten in der Schule, von denen Beratungen von Schülern und Klassenprojekte einen großen Anteil haben. Die Beratungen von Eltern, Lehrern und Netzwerkarbeit, auch mit dem Jugendamt, seien dabei ebenfalls wichtige Aufgabenfelder. „Die Schüler kommen freiwillig, fragen selber nach einer Beratung, werden von den Eltern geschickt oder den Lehrern fällt etwas auf“, sagte Kramer. Bei den Eltern sei die Situation so, dass sie zwar genau wüssten, was sie wollen, dabei aber an ihre Grenzen stoßen würden.

Der Vertrag für die Sozialarbeit läuft über Frank Steng, dem Regionalleiter Süd der Mariaberger Ausbildung und Service GmbH. „Es nimmt zu, dass die Erziehung auf die Schule abgewälzt wird. Das Erziehen und dabei Strukturen-Vorgeben ist anstrengend und die Menschen wählen die angenehme Variante“, sagt er. Dementsprechend sei das Angebot von Schulsozialarbeit im Land explodiert, nachdem sich die Gemeinden diese aufgrund von Zuschüssen leisten könnten. Auch sei der Bedarf an Grundschulen stark gestiegen. „Früher war Jugendsozialarbeit eher ein Thema in der Sekundarstufe“, sagte Steng.

Guido Amann bemängelte, dass die Krisenintervention nur einen verschwindend kleinen Anteil habe, wobei diese seiner Meinung nach die Hauptaufgabe sein müsste. Julja Kramer erwiderte, dass sie ihre Arbeit insgesamt als Präventionsmaßnahme sehe, nicht nur in Krisen. „Krisen haben wir auch ohne physischen Übergriffe genug“, sagte sie und bezeichnete ihre Arbeit als Bereicherung, die den sozialen und emotionalen Bereich abdecke, sodass die Lehrer für den fachlichen Bereich zuständig bleiben könnten.

Das Ziel ihrer Arbeit sei es, eine Änderung aus Eigeninitiative heraus zu bewirken, ohne Handlungsschemata vorzugeben. „Die Eltern und wir Lehrer sind froh, dass wir diese Stelle haben“, sagte Gemeinderat und Schulleiter Hubert Stekeler. Christoph Möhrle resümierte: „Sie entlasten die Lehrer und von denen haben wir sowieso nicht genug.“