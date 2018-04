Schüler stellen Obstbaumallee fertig

- Voller Tatendrang gingen die Leibertinger Grundschüler an ein für sie großes Werk: die Pflanzaktion Obstbaumallee an der Beuroner Straße in Leibertingen wurde fertig gestaltet. Was war da im Herbst 2017 vorausgegangen? Auf einer Länge von rund 150 Metern wurden 17 Hochstammobstbaume ebenfalls von den Leibertinger Grundschülern helfend gepflanzt.

Jetzt wurde die „Baustelle“ fertiggestellt: Die Schüler mussten den Aushubhaufen sortieren. die Steine auf einen Haufen stapeln als kleines Trockenbiotop und die Erde zur Baumscheibe verteilen. Der krönende Abschluss war dann das Einsäen der Baumscheiben mit Blumensamen heimischer Gewächse und das Gießen zum guten Keimstart.

Hinter der Aktion steht ein ganzes Netzwerk an Organisatoren, darunter die Gemeinde Leibertingen, die Wildensteinschule, das Naturschutzzentrum Beuron, der Naturpark Obere Donau und Altbürgermeister Heinrich Güntner. Bestens vorbereitet für diese Aktion wurden die Kinder im Unterricht, sie wussten also, was sie taten, und wissen nun, was man alles für Bäume und die Vielfalt der Natur tun kann, so Lehrerin Elisabeth Ohmacht.

Carsten Weber vom Diestelhummelhof, der seine Pachtfläche für die Baumaktion bereitgestellt hat, freute sich bei der Begrüßung der Kinder über deren Eifer und Begeisterung für die Aktion, die „bisher wunderbar funktioniert hat“. Weber nennt sich selbst Naturschützer und dies ist er – wie an dem Aktionstag erkennbar wurde – aus Leib und Seele. Die Aktion sei aber nicht Abschluss, sondern Start für eine Weiterbelebung, so Weber und Schulleiter Rektor Hubert Stekeler und Lehrerin Ohmacht. Denn: jeder Baum habe Paten, was heißt, dass er den Paten gehört, samt den Früchten. Damit war auch die Frage einer Schülerin geklärt: „Was passiert, wenn wir nicht mehr an der GS Leibertingen sind?“ Ganz nebenbei waren die Kinder von den Eseln begeistert, die aufmerksam das Tun an ihrem Gelände verfolgten und sich streicheln ließen. Die Esel Webers seien Ruheständler aus Karlsruhe, wo er bereits eine vergleichbar Einrichtung hatte. Zum Unterrichtsende, in dem Fall die abgeschlossene Arbeit, marschierten die Grundschüler stolz zurück zur Schule mit nachhaltiger Erinnerung an einen weiteren sinnerfüllten Unterrichtsmorgen. Das Geschaffene werden sie im Gedächtnis mitnehmen und hoffentlich in Zukunft in Erinnerung rufen. Lehrerin Ohmacht: „Das ist die Besonderheit unserer Schule auch in der Zukunft.“