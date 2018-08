Ein 43-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag gegen 0 Uhr mit seinem Wagen auf der L 196 in Höhe Kreenheinstetten nach links von der Fahrbahn abgekommen, sein Wagen landete in einem Straßengraben. Anschließend versuchte der Mann vergeblich einen vorbeifahrenden Traktorfahrer davon zu überzeugen, den Pkw aus dem Graben zu ziehen. Schließlich ließ der Unfallverursacher das Auto zurück und machte sich zu Fuß auf den Heimweg, heißt es in der Polizeimeldung. Am Morgen wurde er zu Hause von der Polizei aufgesucht, nachdem die Beamten seinen Wagen im Graben aufgefunden hatten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei Sigmaringen bittet den unbekannten Traktorlenker, der von dem Unfalllenker angesprochen wurde, sich unter 07571/10 40 zu melden.