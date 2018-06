Oldtimer-Fans kommen in Leibertingen zusammen

Zum zweiten Oldtimer-Treffen, organisiert von Anton und Alexander Biselli, sind am Sonntagmorgen viele Oldtimer, vor allem Traktoren, zum „Biselli-Festgelände“ gekommen. Interessierte nahmen die Oldtimer-Raritäten in Augenschein.

Mehr als 60 Traktoren der Hersteller Porsche, Deutz, Fendt John Deere, Fahr, Allgaier, Eicher und der wohl älteste Kramer Baujahr 1940 in Miniatur waren zu sehen. Ein tolles Bild boten die fünf in Reihe stehenden MB trac mit ihren Besitzern Andreas Knoll Herdwangen, Benjamin Graf Rast, Florian und Thomas Scheppe Stockach und Joachim Kratzer aus Zoznegg. Sie besuchen immer gemeinsam alle Oldtimer-Treffen in ganz Deutschland, Schweiz und Österreich. Die Marke MB trac sei eine besondere Rarität, die von Mercedes in den 80er und 90er-Jahren gebaut wurde, sagten die fünf stolzen Besitzer.

Peter und Jörg Möll, Vater und Sohn, aus Bietingen präsentierten ihre Eicher-Oldtimer. Jörg Möll berichtete, er habe mit viel Leidenschaft seine zwei Eicher zu Oldtimern restauriert. Neben den Traktoren waren noch mehr als 30 Oldtimer-Autos und elf Motorräder vor dem Gasthaus „Adler“ zu bestaunen. Zur musikalischen Unterhaltung spielten die acht „Hohenzollern Musikanten“ aus Thalheim auf. (xk)