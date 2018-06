Neue Tragkraftspritze unterstützt Leibertinger Wehr

Die Freiwillige Feuerwehr Leibertingen hat gestern ihre neue Tragkraftspritze in Empfang genommen. Ermöglicht wurde das neue Gerät durch eine Spende der Badischen Versicherungen, die dieses komplett finanzierten. „Wir sind sehr dankbar für dieses Geschenk“, sagte Bürgermeister Armin Reitze. Raimund Herrmann, Vorstandsmitglied der Versicherung, überreichte die neue Spritze im Wert von 10000 Euro.

Die Gemeinde hatte 2007 an die Versicherung die erste Anfrage um Unterstützung bei der Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze gestellt - jetzt, sieben Jahre später, wurde der Wunsch der Gemeinde und vor allem der Feuerwehr wahr. Ferrarirot mit einem 77 PS starken BWM-Boxermotor ausgestattet und einem Gewicht von nur 167 Kilogramm: Das ist die Tragkraftspritze Fox. Der Sound, wie es Feuerwehrkommandant Rainer Rudolf beschrieb, sei wunderschön und seine anwesenden Kollegen gerieten ebenso ins Schwärmen.

Eine Tragkraftspritze gehört zur Standardausrüstung einer Feuerwehr. Sie wird zur Wasserförderung eingesetzt, mit ihrer Hilfe kann Wasser über längere Strecken zum Einsatzort gepumpt werden, ohne dass ein Fahrzeug direkt an der Wasserquelle stehen muss. „Der große Vorteil von unserer neuen Pumpe liegt im Gewicht, der Leistung und der neuen Technik“, sagte Rudolf. Vier Mann würden jetzt ausreichen, um die Spritze mit ihren 167 Kilogramm vom Auto an den Einsatzort zu tragen. „Die Leistung von maximal 1000 Liter pro Minute bei 15 Bar ist natürlich von Vorteil, dadurch sind wir sehr viel flexibler“, sagte Rudolf.

Früher per Hand angekurbelt

Zukünftig wird die Tragkraftspritze in der Feuerwehrabteilung in Altheim stationiert sein. Der dortige Abteilungskommandant Benedikt Stump ist sich sicher, dass das neue Gerät die Schlagkraft der Wehr verstärken wird. Vorteile sieht er, wie sein Kollege, in der neueren Technik und Leistung. „Unsere alte musste von Hand angekurbelt werden, damit sie anspringt, die neue läuft einfach per Elektrobetrieb“, sagte Stump. Einen kleinen Nachteil hat die Tragkraftspritze aber: Es benötigt mehr Zeit, diese aufzustellen und dauert etwas länger, bis das Wasser dann kommt – dann jedoch mit einer enormen Leistung.