Musikverein lädt zur Leibertinger Osterhitparade ein

Der Musikverein Leibertingen veranstaltet am Ostersonntag, 1. April, seine 26. Osterhitparade in der Mehrzweckhalle der Wildensteinschule in Leibertingen. Beginn ist um 20 Uhr. Auch in diesem Jahr wird den Gästen wieder eine breite Auswahl an Musiktiteln geboten und so das ganze Spektrum der Blasmusik von modernen Kompositionen bis zu traditionellen Polkas (teilweise mit Gesang) abgedeckt. Kürzlich hat sich die Kapelle bei einem zweitägigen Probenwochenende in einer Jugendherberge in Rottweil intensiv auf den Saisonhöhepunkt vorbereitet.