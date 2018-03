Die Musikkapelle Kreenheinstetten gibt am morgigen Palmsonntag ihr Jahreskonzert. Es findet im Bürgerhaus „Alte Schule“ statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.15 Uhr. Zur Begrüßung gibt es ein Glas Sekt.

Fünf junge Musikanten sind neu dabei. Derzeit verfügt der Musikverein über 69 aktive Mitglieder. Dank kontinuierlicher Jugendarbeit und Frühförderung sowie guter Kameradschaft läuft es im Verein richtig gut. Der Verein hat großen Anteil am Dorfgeschehen, was sich auch am Zuspruch in der Bevölkerung zeigt. „Seit einigen Jahren sind wir auf einem ziemlich hohen Niveau. Auch von der Jugendarbeit her. Wir hoffen, dass wir das noch länger halten können“, sagte der Vorsitzende Jochen Janke nach einer Probe gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.

Die Guggenmusik von Kreenheinstetten, Gugge-Hoi, hat viele aktive Mitglieder in ihren Reihen, die noch in der Musikkapelle sind oder ehemals waren. Seit Ende der Fasnetszeit bereitet sich die Musikkapelle verstärkt mit verlängerten Proben und einem Probenwochenende auf das Jahreskonzert am Palmsonntag vor. Beim Jahreskonzert spielen auch erstmals die jeweils 14-jährigen Manuela Vögtle am Schlagzeug, Anne Weidle an der Klarinette und Maik Steidle am Bariton mit. Auch die 13-jährige Mara Heinemann und die zehn Jahre alte Maria Braun spielen erstmals an der Klarinette mit. Den neuen Mitgliedern gefallen besonders die Gemeinschaft und das gemeinsame Spielen. Die Ausbildung haben sie im Verein gemacht und die D1-Prüfung bestanden.

Der Vorsitzende des Musikvereins wies auch auf die nächste größere Veranstaltung nach dem Palmsonntagskonzert hin: „Wir wollen mal was Neues probieren.“ Am 16. Juni wird das schwäbische Musikkabarett „Die Schrillen Fehlaperlen“ im Gemeindehaus Kreenheinstetten unter dem Motto „Friede, Freude, Pustekuchen“ auftreten. Der Vorverkauf läuft seit Ende Januar.