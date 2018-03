Musikkapelle Thalheim stellt elf neue Titel vor

Im voll besetzten Bürgerhaus St. Wendelin hat die Musikkapelle kürzlich ihre neu einstudierten Musiktitel unter Leitung von Dirigent Dieter Ramsperger vorgestellt. Erwähnenswert ist, dass die Noten für alle Stücke gespendet wurden. Der Vorsitzende Mathias Lautenbacher begrüßte nach dem Eröffnungsmarsch „Allgäuland“ als Ehrengäste die Ortsvorsteher Hubert Stekeler (Thalheim) und Helmut Straub (Altheim).

Der Vorsitzende des Blasmusikverbands Sigmaringen, Egon Wohlhüter, nahm vor der Pause die Ehrung von sechs Blasmusikern vor. Bernd Bücheler, ein Urgestein der Thalheimer Musikkapelle, ist derzeit längstes aktives Mitglied: Seit 40 Jahren spielt er das Tenorhorn, mehr als ein Dutzend Jahre war er Vizedirigent. Bücheler erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant vom Blasmusikverband. Die Dirigentennadel in Gold übergab Egon Wohlhüter an Dieter Ramsperger. Er übt dieses Amt schon 20 Jahre aus, 18 Jahre im Musikverein Worndorf und nun schon zwei Jahre in Thalheim. Nebenbei ist er noch musikalischer Leiter der Wornthaler Musikanten. Mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet wurden: Carolin Maier (Querflöte), Sabrina Schlegel (Klarinette und Saxofon), Philipp Sauter (Klarinette und Trompete) und Christoph Lautenbacher (Bariton).

Die Programmansage wurde von Anna Schmid sehr gekonnt vorgetragen. Zum Abschluss bekam sie viel Applaus und zum 21. Geburtstag ein Ständchen von allen Besuchern. Neben Märschen, Polkas und modernen Musiktiteln waren auch Solostücke zu hören.

Das Posaunenquartett überzeugte mit dem „Happy Trombones“: Sie brachten Rhythmus und Schwung in den Saal. Das Trompetenregister spielte ein Solostück auf ihren Mundstücken, dafür gab es Sonderapplaus und am Schluss noch zwei Zugaben.