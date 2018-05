Die Zimmerngilde Leibertingen hat beim Gildeball in der Turn- und Festhalle den neuen Lapp Peter Elgaß und seine auserwählte Kunigunde, Christina Frick, vorgestellt. Burgvogt Stefan Frick nahm die Trauung vor. Für die richtige Stimmung sorgte die Guggenmusik. Höhepunkt der Dorffasnet ist der bunte Abend am morgigen Sonntag um 19.30 Uhr. Am Rosenmontag beteiligt sich die Zimmerngilde beim Umzug in Meßkirch. (xk)