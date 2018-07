Kleine Piraten singen und tanzen in der Schulaula

Die Eltern und Schüler der Grundschule Leibertingen sind begeistert gewesen von der Leistung der Dritt- und Viertklässler beim Auftritt in der Schulaula mit dem Singspiel „Räuber und Piraten“. Die Bezeichnung „Minimusical“ für das Singspiel hätte bestens gepasst, sagten die Zuhörer.

Die Kinderhauskinder Leibertingens haben es schon gesehen: das Singspiel „Räuber und Piraten“, das die Dritt- und Viertklässler der Leibertinger Wildensteinschule einstudiert hatten. Das unter der Leitung der Lehrerin Anette von Bischopinck zusammen mit den Schülern kreierte Minimusical war ein voller Erfolg. Die Kinder erzählten zuhause davon und der Wunsch der Eltern blieb nicht aus, das Singspiel auch sehen zu können.

Kein Problem, die Begeisterung der Akteure war so groß für einen weiteren Auftritt, dass sie die Eltern aller Grundschüler einluden. In der Schulaula war gerade genug Platz für die Aufführung und die Gäste. Mit Inbrunst sangen die kleinen Künstler Räuber- und Piratensongs und tanzten ausdrucksstark zu den passenden Rhythmen. Immer wurden sie begleitet von ihrer Musiklehrerin mit der Gitarre.

Eine Schatzsuche wurde perfekt in Szene gesetzt mit Tanz und Pantomime. Die gefundene Schatztruhe wurde geöffnet und deren Inhalt, Goldtaler, an die Zuschauer verteilt. Das waren wohl nette Piraten. Das Lied und die Geschichte vom Räuber Klau-die-Nuß und die von den Kindern frei erfundene Geschichte vom gefährlichen Käptn Schnauzbart brachte noch einmal richtig Leben in die Aula.

Und wie im echten Theater sparten die Gäste, Eltern und Schüler aus Klasse eins und zwei nicht mit Beifall. Selbst eine Zugabe wollten alle haben, dem Wunsch konnten die Akteure fast profigleich erfüllen.