Kinder dürfen im Ferienzirkus auftreten

Zum Ende der Sommerferien ist es wieder soweit, der bekannte und beliebte Zirkus ZappZarap macht Station in der Gemeinde Leibertingen. Bereits zum fünften Mal organisiert die Gemeinde Leibertingen dieses interessante Zikusmitmachangebot für Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren.

Unter dem Motto „Kannst du nicht, war gestern“ werden ganz unterschiedliche Workshops angeboten. Von Akrobatik über Feuerkunst bis zum Drahtseilakt können die Kinder sich in den verschiedensten Zirkusgenres erproben. Neben dem Training mit den Elementen der Zirkuskunst können zudem neue Freundschaften geknüpft, Grenzerfahrungen gemacht, Hobbys entdeckt und Gemeinschaftssinn entwickelt werden.

Das Ganze ist verbunden mit einer Menge Spaß und Action. Innerhalb dieser Woche stellen die Kinder in Kooperation mit erfahrenen Zirkuspädagogen eine spannende und unterhaltsame Zirkusaufführung auf die Beine. Höhepunkt werden die beiden Vorstellungen am Ende der Projektwoche sein. Hier können die frischgebackenen Artisten allen zeigen, was in ihnen steckt. Sie jonglieren, sie zaubern und verzaubern und bringen knisternde Spannung mitten ins Publikum. Untermalt wird die Show von professionellen Lichteffekten, Tontechnik und Popcornduft.

Die Trainingszeiten sind von Montag bis Freitag 9 bis 16.00 Uhr. Am Freitag- und Samstagmittag finden die beiden Vorstellungen statt. Die Kinder sind den ganzen Tag vor Ort und werden von erfahrenen Zirkuspädagogen betreut. Fürs Mittagessen sorgen die Mitarbeiterinnen der gemeindlichen Schulküche.

Es sind noch Plätze für die Zirkuswoche sowie für die Mithilfe als Betreuer frei. Interessenten melden sich bei der Gemeindeverwaltung Leibertingen.