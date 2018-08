Im Herbst soll das Nahwärmenetz fertig sein

Seit Mitte März diesen Jahres wird am Wärmenetz des Bioenergiedorfes Kreenheinstetten gebaut. Durch einen Sonderzuschuss des Landes Baden-Württemberg aus EFRE-Mitteln der Europäischen Union (Europäische Fonds für regionale Entwicklung) kann die Bioenergie Leibertingen GmbH das Netz realisieren.

Nach der Umsetzung des Wärmenetzes in Leibertingen vor einigen Jahren, ist es für die engagierte Kommune jetzt möglich, das zweite vorbildliche Klimaschutz-Großprojekt stemmen. Wie in Leibertingen wird ein Glasfasernetz zur Datenübertragung des Wärmenetzes genutzt und ist somit Ende des Jahres real in Betrieb.

Die Infrastruktur in Kreenheinstetten macht so einen doppelten Schritt Richtung Zukunftsfähigkeit. Bei der letzten Ortschaftsratssitzung in Kreenheinstetten berichtete Jörg Dürr-Pucher, Leiter Projektentwicklung der Solarcomplex AG über die Baufortschritte.

Das Nahwärmenetz soll aus der Abwärme der Biogasanlage auf dem Bäumlehof und durch zwei Hackschnitzelkessel mit je 350 Kilowatt Leistung zu beinahe 100 Prozent mit Wärme aus erneuerbaren Energien versorgt werden. Nur für Notfälle ist die weitere Nutzung eines Ölkessels im Bürgerhaus und am Bürgerhaus ein Anschluss für einen fahrbaren Ölkessel vorgesehen.

Grundlage für den Start des Projektes waren knapp 50 abgeschlossene Verträge, darunter die kommunalen Gebäude im Ort. Auch im 2017 erschlossenen Neubaugebiet gibt es bereits einen Anschluss und zehn Vorverlegungen. Inzwischen sind weitere 20 Verträge hinzu gekommen, meist Vorverlegungen aufs Grundstück und ins Gebäude. Das war eine echte Herausforderung für Planer und Baufirmen, denn es wurden 400 Meter mehr Rohrleitungen verlegt als ursprünglich geplant. Weitere Verzögerungen traten durch viel Fels in einigen Straßen und tieferen Gräben wegen bestehender Infrastruktur im Straßenprofil auf.

Dennoch soll der ehrgeizige Zeitplan des Projektes eingehalten werden. Es wird für das engagierte Team keine Sommerpause geben und an den Samstagen wird weiterhin gearbeitet. Dadurch wird der Rohr- und Tiefbau des insgesamt fast fünf Kilometer langen Wärmenetzes Mitte oder spätestens Ende November 2018 fertig. Die ersten Gebäude in Kreenheinstetten sollen bereits im Oktober mit Wärme versorgt werden. Dann werden je nach Kundenwunsch und Kundenbedürfnis alle Häuser nach und nach an das Netz angeschlossen.

Jörg Dürr-Pucher bat die Ortschaftsräte, darauf hinzuwirken, dass nach Ende August dieses Jahres keine weiteren neuen Verträge mehr abgeschlossen werden, denn die nachträglichen Umplanungen und Ergänzungen erhöhen den Aufwand für alle Beteiligten erheblich. Baggerakquise darf auch in Kreenheinstetten nicht heißen, dass man sich erst dann für einen Wärmelieferungsvertrag entscheidet, wenn der Bagger bereits den Hauptgraben die Straße entlang geöffnet hat. Schließlich wird über das Nahwärmenetz in Kreenheinstetten bereits seit mehr als fünf Jahren nachgedacht.