Guggenmusiker sammeln 500 Euro für Kinderhaus.

Die Guggenmusiker hatten an der zurückliegenden Waldweihnachtsfeier Geldspenden gesammelt. Für das Kinderhaus Sonnenschein sind so – von den den Musikern aufgerundet – 500 Euro zusammengekommen. Die Kindergartenbefreiung am Schmotzigen Donnerstag war für die Gugge gleichzeitig Anlass, die Spende offiziell an das Kinderhaus Sonnenschein mit einem großen symbolischen Scheck zu übergeben. Narrenvater Sebastian Braun sprach in Reimen zu den Kindern, Betreuern und Eltern und überreichte der strahlenden Leiterin Martina Fritz und den staunenden Kindern den übergroßen Scheck. Die Spenden sollen der sportlichen Betätigung im Bürgerhaus zugutekommen. Das Kinderhaus hat nämlich bunte Gymnastikmatten angeschafft, mit denen der Sport in der Halle des Bürgerhauses eine neue Qualität bekommen soll. Die Kinder und ihre Betreuer bedankten sich mit Vorträgen zu den Fasnetsfiguren in Kreenheinstetten und Liedern bei der Gugge. Die Guggenmusiker spielten kräftig auf und der Kindergarten war für die närrischen Tage befreit. (bst)