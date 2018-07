Sachschaden von über 30 000 Euro ist am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr beim Brand der Grillhütte neben dem Gelände des Schützenvereins an der Kreisstraße 8216 zwischen Kreenheinstetten und Langenhart entstanden.

Die Polizei ermittelt gegen drei 18-jährige Heranwachsende, die bei einer Feier einen großen Holzstamm in die Feuerstelle gelegt hatten, der sogleich so stark brannte, dass Funken und Flammen aus dem blechernen Rauchfang oben hinausschlugen und dabei die Überdachung der Grillstelle in Brand setzten. Eigene Löschversuche der 18-Jährigen schlugen fehl, woraufhin sie die Feuerwehr alarmierten.

Als die Freiwillige Feuerwehr Leibertingen mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften eintraf, stand die Grillhütte bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf den angrenzenden Wald und die dortige Schutzhütte konnte von der Feuerwehr verhindert werden.