Gebühren verändern sich kaum

In ihrer Sitzung am Montagabend haben sich die Leibertinger Gemeinderäte mit den Beiträgen und den Gebühren der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung beschäftigt. Sebastian Franz von der Firma Heyder und Partner aus Tübingen erläuterte die aktuelle Globalrechnung für die nächsten 15 Jahre. Sie ist die Grundlage für einen Gemeinderatsbeschluss über die Höhe eines Beitragssatzes. Entsprechend dem Ergebnis der Globalrechnung erhöhten die Gemeinderäte den Beitrag für die Wasserversorgung und -entsorgung auf 5,25 Euro pro Quadratmeter, während die entsprechenden Gebühren in der Summe nahezu unverändert belassen werden konnten.

„Ein Beitrag rechtfertigt sich durch die Anschlussmöglichkeit an eine öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung“, erklärte Franz. Dieser werde nur einmalig erhoben, während Gebühren laufend für eine Inanspruchnahme berechnet würden, sagte er. Die vorgelegte Globalrechnung ist eine Anforderung der Rechtsprechung und zwingende Voraussetzung für eine rechtmäßige Satzung. Sie ermittelt die Beitragsobergrenzen für öffentliche Einrichtungen. Die Baukosten für Kanalisation, Wasserversorgung und zentrale Anlagen gehen in diese Berechnungen ebenso ein wie die genutzte Fläche, beitragsmindernde Zuweisungen und die Prognosen der Zukunft. Die Gemeinderäte schlossen sich dem Vorschlag der Verwaltung an, die errechneten Obergrenzen für die Beiträge nahezu auszuschöpfen. Der Beitrag wird deshalb zukünftig von 3,06 Euro auf 5,25 Euro pro Quadratmeter angehoben. Er setzt sich zusammen aus zwei Euro Entwässerungsbeitrag (vorher 1,53 Euro), ein Euro Klärbeitrag (vorher 0,51 Euro) und 2,25 Euro Wasserversorgungsbeitrag (vorher 1,02 Euro).

Haushalte werden entlastet

Die laufend erhobenen Wasserverbrauchs- und Abwassergebühren müssen sich nach den Berechnungen der Kämmerei in der Summe dagegen kaum verändern. Die geschätzte Jahresbelastung für Haushalte wird durchgängig um rund zwei Euro sinken. 1,70 Euro können im neuen Jahr bei einem Ein-Personen-Haushalt und 2,90 Euro bei einem Sechs-Personen-Haushalt gespart werden. Die Wasserverbrauchsgebühren betragen 2,20 Euro pro Kubikmeter, die Kanal-Schmutzwassergebühr beträgt 0,71 Euro pro Kubikmeter, die Kanal-Niederschlagswassergebühr 0,20 Euro pro Quadratmeter, die Klär-Schmutzwassergebühr 2,87 Euro pro Kubikmeter und die Klär-Niederschlagswassergebühr 0,16 Euro pro Quadratmeter.