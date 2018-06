Galerie Wohlhüter zeigt ihre Winterschau

Die Winterausstellung in der Galerie Wohlhüter ist wie ein großes Kunstwerk: voller Überraschung, Energie und Emotionen. Es ist eine große Schau aller Künstler, die von der Galerie vertreten werden. Sie ist ein Überblick und so heißt sie auch. Mit viel Bedacht, Intuition und Erfahrungen haben die Galeristen Gerlinde und Werner Wohlhüter die Kunstwerke so platziert, dass sie wie in einem Mobile im Gleichgewicht zueinander stehen: Jedes hat seinen Platz, jedes hat ausreichend Platz.

Diese Winterausstellung ist bereits eine Art Tradition, sie zeigt das breite Angebot an Kunstwerken und die Linie der Galerie. Das besondere an dieser Ausstellung ist, dass dem Besucher in einem Rundgang Werke begegnen, die wie Freunde oder Bekannte anmuten. Hier und dort gibt es Unbekanntes, das sind die Werke der Gastkünstler, oder ganz neue Entwicklungen bekannter Künstler.

Künstler lässt Spielraum zur Interpretation

„Der Schlüssel, den ihr sucht“ ist ein großes Kunstwerk aus schwarzer Pappe, das an der Wand der Halle hängt. Und man weiß sofort: Das ist ein Kunstwerk von Felix Droese. Der Künstler bietet dem Betrachter sein Werk mit dem Titel an, und lässt ihm dann frei zu entscheiden, was er darin für einen Schlüssel sieht. „In unserer Gesellschaft meinen wir ja immer, für alles einen Schlüssel zu haben, für jedes Problem eine Lösung“, sagt Galerist Werner Wohlhüter. Das Kunstwerk stellt dies radikal in Frage. Gibt es überhaupt Schlüssel? Droese gibt keine Antwort – aber die feine Ironie, die in diesem Werk steckt, lässt erahnen, dass er den Systemen kritisch gegenübersteht.

In der Halle sind alle Kunstwerke schwarz, anthrazit, grau, weiß, silbern – nur ein großformatiges Gemälde lässt ein wenig Farbe durchscheinen. Geht der Besucher aber in den nächsten Raum, so wird er von der Intensität des Rot erfasst, das hier lodert. Alles Werke, die aus purem Rot sind: Von Reinhard Sigle die gebündelten spitzen Holzsplitter, die explodieren und sich „Einschlag“ nennen. Von Sati Zech die roten Bollen auf Stoff gemalt. Von Willi Siber die Briketts in drei Nuancen von rot, Himbeere, Erdbeere: Die Erinnerung überlegt, wo sie das letzte Mal solch ein Rot gesehen hat und kommt nicht drauf. Die Besucher können sich an den Kunstwerken gar nicht satt sehen und satt denken.

Die Ausstellung „Im Überblick“ ist in der Galerie Wohlhüter bis Sonntag, 21. Dezember, zu sehen. Öffnungszeiten: freitags von 13 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr und an den Sonntagen, 7., 14. und 21. Dezember, von 11 bis 16 Uhr. (vr)