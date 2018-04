Fußgänger läuft vor Omnibus

Ein betrunkener 24-jähriger Mann ist am Freitag gegen 23.50 Uhr von der Langenharter Straße zu Fuß über eine Wiese gegangen und ist beim Betreten der Fahrbahn der Kreisstraße 8217 gegen die vordere Seitentür eines dort fahrenden Omnibusses geprallt. Der 24-Jährige stürzte anschließend zurück auf die Wiese und wurde zur Beobachtung stationär im Krankenhaus Sigmaringen aufgenommen, berichtet die Polizei. Am Omnibus, in dem zur Unfallzeit keine Fahrgäste befördert wurden, entstand kein Sachschaden.