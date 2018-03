Essen, wie der Meister von Meßkirch

Anlässlich der Landesausstellung „Der Meister von Meßkirch“ in der Stuttgarter Staatsgalerie hat das Gasthaus Adler in Leibertingen seinen Gästen einen besonderen kulinarischen Abend geboten. Dabei haben Chefkoch Peter Veeser und sein Team die Gäste auf eine kulinarische Zeitreise in die Frühe Neuzeit mitgenommen. Dabei wollten sie sinnlich erlebbar machen, wie die Auftraggeber des rätselhaften deutschen Malers als großzügige Gastgeber versuchten, mittels Kochkunst und Esskultur den Prunk und Reichtum ihrer Häuser auszustellen.

Mit spannenden und zum Teil sehr amüsanten Anekdoten rund um die Tischsitten und -manieren bei Hochzeiten, Festen und Feierlichkeiten der Grafen von Zimmern und Zollern haben Kunsthistorikerin Carmen Ziwes und Archivarin Birgit Meyenberg das Renaissance-Menü begleitet. Sie erklärten, warum in der Renaissance viele Gäste einem Brautpaar Zitronen zur Hochzeit geschenkt haben oder wie sich der Adel vor Gift in Speis und Trank schützte.

Mit ausgewählten Werken des Meisters von Meßkirch, wie dem Porträt des Grafen Eitelfriedrich III. von Hohenzollern-Hechingen, sowie für die Speisetafel der frühen Neuzeit unentbehrlichen Objekten wie dem Besteckköcher oder dem Salzbüchsle haben Birgit Meyenberg und Carmen Ziwes den Gästen einige wichtige Persönlichkeiten vorgestellt und die Adler-Gäste in die Gepflogenheiten der damaligen Tischkultur eingeweiht. So galt die Gabel wegen ihrer Form bis ins 17. Jahrhundert als Teufelswerkzeug und die Gäste brachten ihr kostbares Besteck zu den Festen mit. Hauseigene Vorkoster sollen das Essen mit Weißbrot oder „magischen Giftproben“ – Bernstein oder Korallen – auf Gift getestet haben. Die Zitrone als typisches Hochzeitsgeschenk galt als Veranschaulichung der gleichzeitig süßen und sauren Erfahrungen einer Ehe.

Vor einer Vergiftung musste sich an diesem Abend zum Glück niemand fürchten, dennoch konfrontierte Peter Veeser die Gäste mit bisher ungekannten Geschmackskombinationen aus regionalen Produkten und exotischen Gewürzen, die im 16. Jahrhundert Wohlstand repräsentieren sollten.

Der wohl für die Gaumen des 21. Jahrhundert ungewöhnlichste Gang folgte nach einer Krebssuppe, bei dem Veeser und sein Team zweierlei sogenannte „Blamesier“, eine Süßspeise aus Mandelmilch, mit in Brühe gegartem Huhn und Hecht serviert haben. Diese durfte in der Renaissance auf keinen Fall bei einem festlichen Bankett fehlen. „Es ist eines der interessantesten Gerichte, die ich jemals gekocht habe“, sagte der Chefkoch, für den dieser Gang eine besondere Herausforderung darstellte.

Dabei gehört das Nachkochen von Rezepten aus lange vergangenen Zeiten neben dem kulinarischen Tagesgeschäft in der Küche des Leibertinger Adlers zu einer von Peter Veesers persönlichen Leidenschaften. Aus vier Büchern, Internetquellen und schwer entzifferbaren, handschriftlichen Niederschriften aus der Küchenmeisterei stellte er für diesen Abend ein Renaissance Menü zusammen, das so authentisch wie möglich am Original gehalten werde sollte.

Hierfür greift Veeser auch auf unkonventionelle oder gar mühselige Zubereitungsmethoden zurück, indem er mit Unterstützung seiner Kollegen das Kalbfleisch des Hauptgerichtes auf einem Holzkohlegrill in der Küche gebraten oder die gekochten Erbsen für das Püree in stundenlanger Handarbeit einzeln geschält hat.

Mit einer fruchtigen Zitronentorte, die schon die Köche und Bäcker vor einigen Jahrhunderten auf Schloss Sigmaringen bei einer Fuggerhochzeit gereicht haben, versüßten Peter Veeser und sein Team den Gästen den Abschluss eines gelungenen Abends.