Es geht von Königsheim nach Bärenthal

Auf Einladung der Pro Lebensqualitäts-Gemeinden Beuron, Bärenthal, Buchheim, Irndorf, Leibertingen und Schwenningen können am kommenden Samstag, 28. April, Jakobspilger wandern. Auf dem etwa 13 Kilometer langen Pilgerweg von Königsheim über Renquishausen nach Bärenthal können sie zum 13. Mal für das „Beten mit den Füßen“ die Wanderstiefel schnüren.

Der Pilgertag wird am Samstag um 9 Uhr in der Kirche St. Agatha in Königsheim mit der Begrüßung durch den Sprecher Altbürgermeister Roland Ströbele, Bärenthal, Grußworte und der Pilgermesse mit dem Pilgersegen durch Pfarrer Johannes Amann eröffnet. Bruder Jakobus Kaffanke OSG, beteiligt sich am Segen und hat für den ganzen Pilgertag auch die geistliche Führung übernommen.

Nach dem Pilgermahl im St. Stephanusraum in Renquishausen wird der Pilgerweg zur Renquishausener St.-Stephanus-Kirche fortgesetzt, wo Diakon Karl-Heinz Reiser, begleitet durch den katholischen Kirchenchor, eine Andacht abhalten wird. Nach der Einkehr in der Judas-Thaddäus-Kapelle anlässlich deren 30-jährigen Jubiläums endet der Pilgertag gegen 16 Uhr mit einer Dankesandacht und einer Orgelmeditation in der Bärenthaler Pfarrkirche St. Johannes.

Gegen 17 Uhr ist die körperliche Lebensqualität mit einer Einkehr in der Bärenthaler Pizzeria „Ochsen“ an der Reihe. Damit die Pilger in ihrer An- und Abfahrt flexibel sind, ist nachstehender Omnibus-Pendelverkehr durch Omnibus-Beck, Bärenthal eingerichtet:

Vormittags: 8.10 Uhr: Bärenthal Rathaus, 8.25 Uhr: Kolbingen Rathaus, 8.35 Uhr: Renquishausen Bürgerhaus und 8.45 Uhr: Königsheim Ortsmitte.

Zur Mittagszeit: 13.15 Uhr: Renquishausen Bürgerhaus, 13.25 Uhr: Königsheim Ortsmitte, 13.45 Uhr: Kolbingen Rathaus und 14 Uhr: Bärenthal Rathaus.

Abends: 18.30 Uhr: Bärenthal Rathaus, 18.45 Uhr. Kolbingen Rathaus, 18.55 Uhr: Renquishausen Bürgerhaus und 19.10 Uhr: Königsheim. Ortsmitte