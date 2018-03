Nach 43 Jahren als Erzieherin in Kreenheinstetten geht eine Frau der ersten Stunde in den wohlverdienten Ruhestand. „Ich war fünf Jahre Helferin im Kindergarten Leibertingen. Dann ging ich ins Internat nach Hegne und machte eine Ausbildung zur Kinderpflegerin“, erzählt Gudrun Löffler.

1974 wurde der katholische Kindergarten St. Michael in Kreenheinstetten mit viel Eigenleistung der Bevölkerung fertiggestellt. Der damals zuständige Pfarrer Arnold fragte Frau Löffler, die damals noch mit Fräulein Hatzenbühler angesprochen wurde, ob sie dort arbeiten wolle und übertrug ihr gleich die Leitung. Am 2. September 1974 wurde der Betrieb mit 40 Kindern aufgenommen.

Als sich die Verwaltungstätigkeiten änderten, gab sie die Leitung ab. Seit ein paar Jahren ist die Einrichtung Eigentum der Gemeinde Leibertingen und die Beschäftigten sind der Gemeinde unterstellt. Aus dem Kindergarten St. Michael wurde das Kinderhaus Sonnenschein.

Bürgermeister Armin Reitze hat eine kleine Ansprache gehalten und Gudrun Löffler ein Bild von der Burg Wildenstein als Geschenk überreicht. „Es gibt wohl wenige Bereiche, in denen sich so viel verändert hat in fünfzig Jahren“ sagte Reitze und würdigte die Bereitschaft, sich den Veränderungen über so lange Zeit zu stellen.

Zuvor fand Leiterin Martina Fritz passende Worte für den Rahmen des Abschieds: „Du bist uns jederzeit willkommen. Wenn du willst, schau einfach mal rein. Wir würden uns freuen.“

Die Kindergruppen haben der scheidenden Erzieherin ein eigen getextetes Abschiedslied gesungen: „Gudrun, du machst uns so froh. Du bist super und das mögen wir so“, klang es aus den munteren Kehlen.

Eigentlich wollte Gudrun Löffler keine große Sache aus ihrem Ausscheiden als Erzieherin machen. Die Eltern des Kinderhauses Sonnenschein Kreenheinstetten haben Erinnerungen in Form von fünf Bänden gesammelt. Die insgesamt 200 Seiten der „Lebensbücher“ haben die jetzigen und ehemaligen Kindergartenkinder aus dem Ort mit Bildern gestaltet und guten Wünschen beschrieben. Elisabeth Hafner trug der beliebten Erzieherin im Namen der Eltern einen würdigenden Text vor.

„Ich hatte die Kleinen, die „Mäusle“ und „Käferle“ mit zwei, drei Jahren. Ich werde die Kinder vermissen“, sagte Gudrun Löffler etwas wehmütig. Nun kann sie erst mal die eigenen Enkel an Ostern betreuen. Eine Busreise nach Mailand steht auch auf der Liste der Vorhaben.