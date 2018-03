Ross „The Boss“ Friedman, Gründungsmitglied der Heavy-Metal-Band „Manowar“, tritt am Freitag, 20. April, im Bürgerhaus Kreenheinstetten auf. Beginn ist um 20 Uhr. Die Veranstalter konnten noch zwei weitere Bands für den Abend gewinnen: „Defender“ und „Burning Black“.

Im Juni 2017 trat der legendäre Gitarrist Friedman erstmals in Kreenheinstetten auf, es kamen rund 400 Fans. Friedman habe als Mitbegründer und Songwriter von „Manowar“ in den 1980er-Jahren gewaltige Spuren in der Szene hinterlassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Zwischen 1982 bis 1988 veröffentlichte die Band Klassiker auf Klassiker und wurde zum Inbegriff epischen Heavy-Metals.

Am 20. April macht die kommende Welttournee „By Blood We Tour“ im Ulrich-Megerle-Saal im Leibertinger Teilort Kreenheinstetten Halt, um die Veröffentlichung des an diesem Tag erscheinenden neuen Albums „By Blood Sworn“ zu feiern. „Auf dieser Scheibe zeigt sich die True-Metal-Ikone in Höchstform: Ein donnergewaltiges, mächtiges Opus, mit dem Ross und seine Truppe alle Metalfans begeistern werden“, sagt Veranstalter Andreas Schmieder. Friedman wird mit seiner Band bei dem Auftritt in Kreenheinstetten ein Best-of aus den ersten sechs Manowar-Alben sowie eine Auswahl von Songs aus dem neuen Album spielen.

Als erste Band des Abends tritt in Kreenheistetten die Heavy-Metal-Gruppierung „Defender“ vom Heuberg auf. „Defend till the end – verteidigen bis zum Ende“, so lautet ihr Leitspruch. Ihr Ziel ist die Verteidigung des traditionellen Heavy-Metals. Enge Hosen, Nieten, Bandanas und die Einflüsse ihrer alten Vorbilder wie zum Beispiel „Iron Maiden“ machen „Defender“ zu dem was sie sind, sagt Schmieder. Zweistimmige Gitarrensoli, schnelles Spiel auf den Drums, eindringliche Refrains, die große Bühnenpräsenz und das Mitreißen des Publikums kommen hier auf keinen Fall zu kurz, verspricht der Veranstalter. „Defender“ werden in Kürze ihren Debüt-Tonträger „Rising High“ veröffentlichen.

Spezieller Gast des Abends ist die italienische Power-Metal-Band „Burning Black“. 2004 in Treviso gegründet, hat die Band das Ziel, den klassischen Heavy-Metal am Leben zu erhalten. „Sie lassen eine US-Power-Metal-Welle los und wissen mit ausgediegenen Gitarrenparts und hohen Tönen zu überzeugen“, sagt Schmieder. Hochwertiger Gesang und aggressives Riffing seien der Band ebenso wichtig wie satte Melodie- und Rhythmuspassagen, die den Sound von „Burning Black“ mitprägen.

Tickets für den Konzertabend sind im Reuterstüble in Thalheim und im Internet erhältlich unter: https://rsevents.deinetickets.de