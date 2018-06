Armin Reitze tritt seine dritte Amtszeit an

Bei einem Festaktes in der Turn- und Festhalle der Wildensteinschule ist Armin Reitze als Bürgermeister von Leibertingen verpflichtet worden. Es ist seine dritte Amtszeit des 50-Jährigen. Mehrere Bürgermeister aus der Umgebung nahmen an der Zeremonie teil. Vize-Bürgermeister Christoph Möhrle, der den Akt der Amtswiedereinsetzung vornahm, bestätigte Reitze, dass sich die Bürger seine Arbeit schätzten. Er lenke die Geschicke der Gemeinde in eine gute Richtung.

Möhrle verwies bei seinem Rückblick auf die vergangenen 16 Jahre auf den Mut Reitzes, eine Nahwärmeversorgung für den ganzen Ort durchgesetzt zu haben und damit Leibertingen zu einem der ersten Bioenergiedörfer in Baden-Württemberg gemacht zu haben. Positiv hob Möhrle hervor, dass sich Reitze von Projekten, von denen er selbst überzeugt sei, durch schwierige Arbeit und einen holprigen Beginn nicht abbringen lasse. Er bringe sie zielstrebig zu Ende. Landrätin Stefanie Bürkle bestätigte dies aus der Sicht des Landratsamtes und Kreistages: „Hier wurde gearbeitet, vieles angestoßen und neue Ideen haben der Gemeinde ein Gesicht gegeben.“ Bürkle habe Reitze als einen Mann mit dem Herz am rechten Fleck sowie „wohltuend authentisch und uneitel“ erlebt. „Mit hohem technischen Verständnis reflektiert er die Themen gut, weil er alles richtig machen will“, sagte die Landrätin.

Dekan Christoph Neubrand betonte die Zusammenarbeit mit der Verwaltung und sagte zu Reitze: „Ich reiche ihnen die Hand für ein gutes Miteinander zwischen Kirche und Rathaus. Wir müssen gemeinsam wirken, um für die Menschen da sein zu können.“ Auf die weitere Zusammenarbeit mit Reitze freute sich auch Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick. Meßkirch und Leibertingen pflegen in der Verwaltungsgemeinschaft zusammen mit Sauldorf eine intensive Kooperation in den Bereichen Finanzverwaltung, Tourismus und Gewerbegebiete.

Reitze wünscht sich mehr Mittel für die Kommunen

Der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Burger prophezeite Reitze: „Die dritte Amtsperiode wird wahrscheinlich nicht einfacher.“ Reitze freute sich auf sein weiteres Wirken – wohl wissend, dass „die Leute noch nicht mit allem zufrieden sind.“ Dabei wünschte er sich mit Blick auf den Landtagsabgeordneten Burger mehr Selbstverantwortung bei eigenen, verfügbaren finanziellen Mitteln. Trotz steigender Steuereinnahmen hätten die Gemeinden immer weniger Geld zur Verfügung. Mit mehr Mitteln hätten die Kommunen einen breiteren Spielraum etwa für Vor-Ort-Entscheidungen und Bürgerbeteiligungen. „Wir Bürgermeister wissen, was wir zu tun haben, um das Wohl der Gemeinde und der Bürger zu fördern.“

Der Schülerchor der Wildensteinschule umrahmte den Abend.