Am Wochenende ist Mittelalterfest

Das dritte Mittelalter-Kulturfest beginnt am morgigen Samstag um 12 Uhr auf der Burg Wildenstein und auf dem Gelände um die Burg. Die Herbergseltern der Jugendherberge auf der Burg laden dazu ein.

Es gibt an den beiden Tagen unter anderem einen großen Handwerker-Mittelaltermarkt, Burgführungen und natürlich auch ein großes Ritterlager, bei denen die Vergangenheit wieder zum Leben erwacht.

Die Burgherren, Ritter, Krämer und Handwerker laden zum mittelalterlichen Treiben ein. Die Kultur einer Epoche kann man am besten durch ihr Handwerk begreifen.

Was wurde im Mittelalter von den Menschen hergestellt, was zum Überleben gebraucht oder nur zur Zier einer schönen Dame?

Was hat die Jahrhunderte überdauert und ist bis heute nicht aus dem Leben wegzudenken, was könnte man heute wieder brauchen und gibt es handwerkliche Künste, die in Vergessenheit geraten sind?

Ein Heerlager steht vor der Burg Wildenstein, doch die Ritter sind nicht gekommen um zu belagern, sie möchten vielmehr zu Ehren der Burg am Fest teilhaben und präsentieren sich für die Besucher von ihrer besten Seite.

Zelte, Krieger, Schwerter und glänzende Rüstungen: Auf dem Turnierplatz messen sich die Tapfersten Krieger im Zweikampf gegeneinander, während die Damen im Lager Köstlichkeiten über dem Feuer zubereiten. Es gibt ein Leben wie es im mittelalterlichen Heerlager gelebt wurde, heißt es.