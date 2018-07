29-Jähriger gibt geschmolzenen Schnee zum Drogentest

Ein 29-jähriger Autofahrer versuchte am Montag bei einem Drogenschnelltest die Polizeibeamten zu täuschen. Statt Urin füllte er den Becher mit geschmolzenem Schnee.

Der Mann war gegen 7.40 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Kreenheinstetten aufgefallen. Er zeigte typische Symptome einer Drogenbeeinflussung. Nach kurzem Leugnen räumte er ein, einen Joint geraucht zu haben. In einen Drogenschnelltest an Ort und Stelle willigte er ein. Allerdings befüllte er den Becher nicht mit seinem Urin, sondern mit geschmolzenem Schnee. Die Beamten ließen sich jedoch nicht täuschen. Deshalb wurde eine Blutprobe im Krankenhaus Sigmaringen fällig. In seiner Wohnung entdeckten die Beamten mehrere Portionen Haschisch, Tütchen mit Amphetamin und eine Gaspistole. Der Mann muss nun mit einem Ermittlungs- verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen