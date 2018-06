Blütenfreude im Garten der Familie Pfaff in Laiz: Zwei Palmlilien, bekannt auch als Yucca, zeigen sich in diesem Jahr erstmalig mit diesen üppigen Blütenständen. „Die kleinen Pflanzen habe ich vor ungefähr 15 Jahren von einer mittlerweile verstorbenen Bekannten bekommen, und nun blühen sie endlich so schön“, freut sich die Laizerin Edeltraut Pfaff. (pegme)