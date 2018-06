Waffelduft liegt in der LuftEin Waffelduft liegt in der Luft

Zu einem bunten Schul- und Lesefest mit Popcorn, Märchen, Theater, Büchern, Gedichten, Sport und jeder Menge Spaß haben am vergangenen Freitag der Schulverein und das Kollegium der Laizer Grundschule eingeladen.

Dabei konnte sich Lidia Burgardt, Vorsitzende des Schulvereins und federführend bei der Organisation, auf tatkräftige Hilfe verlassen. „Wir haben drei Monate intensiv vorbereitet, die Unterstützung aus den eigenen Reihen und auch von den Kindern und ihren Eltern war super.“

Das Thema Lesefest koppelte der Schulverein mit einem Bücherflohmarkt. Die Laizer Pfarrbücherei stellte Lektüre auf Spendenbasis zur Verfügung. Der Schulverein selbst hatte einen Stand mit Buchspenden der Eltern aufgebaut. Von dem Erlös werden neue Bücher und dafür dringend benötigte Regale angeschafft.

Eine kleine Schlange bildete sich vor den Popcorn-Automaten. Eifrig verkaufte Thomas Geisel, stellvertretender Vorsitzender des Schulvereins, Popcorn auf Spendenbasis. Er hatte die Zutaten und eine der beiden Maschinen gesponsert, der Erlös kommt auch dem Schulverein zugute. Ein großes Kuchenbuffet der Eltern, Kaffee, Getränke sowie Waffeln vom Elternbeirat sorgen für weitere Einnahmen in der Vereinskasse.

Die Schüler hatten mit ihren Llehrerinnen verschiedene Auftritte und Aktionen vorbereitet. So gab es ein szenisches Spiel vom Regenbogenfisch, ein Bilderbuchkino vom Löwen, der nicht schreiben konnte und eine Mitmachgeschichte. Der Grüffelo wurde anhand von Zeichnungen dargestellt, ein Wunschgedicht konnte man sich beim „Gedicht-Service“ auf dem Schulhof in einem schattigen Lesesessel vortragen lassen und eine Klasse brachte einen Gruß „Willkommen in Deutschland – wie wir Deutsch lernen“ dar. Beim Schattentheater mit Hänsel und Gretel gab es von den Musikanten sogar eine Zugabe.

Austoben konnten sich die Kinder auf dem angrenzenden Sportplatz. Und wem das noch nicht genügte, der konnte zwischen zwei dicken Bäumen auf einem Slackline-Gurt Balance und Koordination testen. (pegme)