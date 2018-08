Unbekannte stehen Buntmetall

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 30. April und dem 6. Mai rund 300 Kilogramm Kupferreste von einem verschlossenen und umzäunten Lagerplatz in der Hauptstraße in Laiz entwendet. Im Zeitraum zwischen 21. Mai und dem 29. Mai wurden an der gleichen Örtlichkeit etwa 130 Kilo Hartmetall, sogenannte Wendeschneidplatten, entwendet. Das Kupfer hatte einen Wert von rund 1200 Euro, die Wendeschneidplatten von rund 1600 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/1040, zu informieren.