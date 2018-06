Touristen können wieder ohne Gepäck wandern

Bei der Mitgliederversammlung des Ferienlands Hohenzollern in Laiz hat die Geschäftsführerin Silke Schwenk erfreut berichtet, dass das für die touristische Werbegemeinschaft wichtige Pauschalangebot „Wandern ohne Gepäck auf dem Hohenzollernweg“ wiederbelebt wird. Nach dem Rückzug von Heiner Dietmann im Mai 2013, der sich zuvor jahrelang um die Wanderer gekümmert habe, habe es zwar weiterhin entsprechende Anfragen von Touristen gegeben, der Verein habe aber keine Angebote machen können. Jetzt sei mit der Original Landreisen AG aus Sulzberg eine verlässliche Agentur gefunden.

Auch der Vorsitzende des Vereins, Holger Jerg, begrüßte diese Entwicklung: „Es ist wichtig, dass dieses buchbare Angebot wieder ins Laufen kommt“, sagte er. Die Agentur bietet das Angebot in drei Varianten an: Zum einen den kompletten Weg mit seinen elf Etappen, zum anderen werden zwei kürzere Varianten angeboten. Eine geht dabei von Glatt bis Burladingen, die andere von Gammertingen bis Meßstetten.

Schwenk ließ in ihrem Bericht die Aktivitäten des Vereins im abgelaufenen Geschäftsjahr Revue passieren. So seien 14000 Exemplare des Imageflyers vergeben worden. Das Online-Marketing sei heutzutage das A & O: „Ohne perfekte Webseite geht nichts“, erklärte sie. Jede der 30 Mitgliedsgemeinden habe einen eigenen Zugang, weshalb sie darum bat, dass jedes Mitglied die Webseite pflege und neue Höhepunkte hineinstelle. Rund 83000 Besucher seien im vergangenen Jahr auf der Seite gewesen. Dass es in den Jahren 2008 und 2009 noch mehr als 100000 Besucher waren, verwunderte Raphael Osmakowski-Miller, Bürgermeister von Beuron. Auf entsprechende Nachfrage sagte Schwenk, sie erkläre sich das Phänomen damit, dass möglicherweise die so positive Fußball-Weltmeisterschaft 2006 dazu beigetragen habe, dass viele ausländische Gäste ihren nächsten Urlaub wieder in Deutschland planten. Schließlich seien auch die Übernachtungszahlen in Baden-Württemberg nie so hoch gewesen wie im Jahr 2008.

Das zum zehnjährigen Bestehen im vergangenen Jahr herausgegebene Buch „Hohenzollernstraße“ komme gut an, berichtete Schwenk weiter. Mit einer neuen Wanderwegmöblierung habe man sich selbst beschenkt. Um das Ferienland Hohenzollern weiter bekanntzumachen, habe man sich auf überregionalen wie regionalen Messen präsentiert und wolle dies auch weiter forcieren. Zudem solle zeitnah ein Imagefilm entstehen.

Stabiles Vermögen

Abschließend berichtete Schwenk vom Kassenstand: Trotz der genannten Ausgaben zum 10-Jährigen sei es möglich gewesen, den Vermögensstand recht stabil zu halten. Bei Einnahmen in Höhe von rund 21500 Euro und Ausgaben in Höhe von 27500 Euro verringerte sich das Vermögen von 18200 Euro auf 12200 Euro. Die Mitglieder gewährten dem Vorsitzenden Jerg sowie der Geschäftsführerin Schwenk einstimmig die Entlastung.

Nach der Versammlung waren die Mitglieder zu einem Spaziergang zum neu eröffneten Bauernmuseum in Inzigkofen eingeladen.