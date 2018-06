Schützen aus Sigmaringer Vorort Laiz ziehen Bilanz über erfolgreiche Saison

Bei der Hauptversammlung des Schützenvereins Laiz haben die Mitglieder auf Investitionen wie den Ausbau des Kleinkaliberschießstandes zurückgeblickt.

Schriftführer Werner Mauch verlas das Protokoll der Hauptversammlung 2016. Danach blickte der Vorsitzende Ralf Kruse auf das zurückliegende Vereinsjahr. Als wichtigster Punkt galt die Ertüchtigung des 50 Meter Kleinkaliberstandes, der nach den neuesten Schießsportrichtlinien ausgebaut wurde.

Kruse bedankte sich bei allen Helfern für die vielen erbrachten Arbeitsstunden. Trotz Zuschüssen des WLSB und der Stadt Sigmaringen zehrten die drei Baumaßnahmen an den finanziellen Mitteln des Vereins. Die Luftgewehrhalle wurde mit zehn elektronischen Trefferanzeigen ausgerüstet und bei der Modernisierung des 50 Meter Kleinkaliberstandes wurden dort vier Scheibenzuganlagen, die auch für vier elektronische Trefferanzeigen verwendbar sind, eingebaut sowie mit umweltfreundlichen bleistaubfreien Kugelfängen ausgerüstet.

Ebenso wurde der 25-Meter- Sportpistolenstand den Richtlinien entsprechend angepasst. Auch die Bogensportabteilung bestehend aus 35 Bogensportlern hatten im vergangenen Jahr ihr Material- und Unterkunftsgebäude fertiggestellt. Hier wurden für das bereits international anerkannte 3D-Bogenturnier, das jedes Jahr im Frühjahr und Herbst stattfindet, beste Voraussetzungen geschaffen. So konnte durch eine weitere Investition die 3D-Ziele auf 28 Stück komplettiert werden. Somit ist es nun mit eigenen Mitteln möglich, dass mehr als 150 Bogenschützen an einem Tag den anspruchsvollen 3D-Parcours in der Sigmaringer Wolfsgurgel absolvieren können.

Da Ralf Kruse als Oberschützenmeister nach zehnjähriger Amtszeit und 28-jähriger Vorstandarbeit sich in den schießsportlichen Ruhestand verabschiedete, musste ein neuer Vorsitzender gewählt werden. Seit einem Jahr schon langsam in das Amt eingeführt und bereits das Vertrauen aller Mitglieder genießend, wurde Werner Mauch in das obersten Amt des Schützenvereins Laiz gewählt. Seinen Posten als Schriftführer übernimmt das langjährige Mitglied Michaela Weber.

Für die verantwortungsvolle Arbeit als Jugendleiter stellte sich Alexander Paul zur Verfügung, dabei wird ihm Sportleiter Max Kärting bei der Ausbildung der Jungschützen und Jan Kuhlmann zur Seite stehen. Stellvertretender Vorsitzender ist weiterhin Walter Lindner. Für die Arbeit in der Bogensportabteilung zeichnet Fred Pajchrowski verantwortlich. Weiterer Beisitzer als Waffen- und Gerätewart ist Stefan Baier. Als Jugendsprecher wurde Martin Horender gewählt.

Ehrungen für treue Mitglieder

Bei der Mitgliederversammlung wurden mehrere Mitglieder auch für ihr langjähriges Engagement geehrt. Dies sind für 15 Jahre Thomas Wackenhut, für 20 Jahre Achim Nohr, Joachim Buchberger und Günther Kandler. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Sigfried Maier geehrter. Hubert Weigel, ehemaliger Vorsitzender, wurde für 40-jährige treue Mitgliedschaft mit den goldenen Ehrennadeln mit Kranz des Vereins und der Schützenverbände geehrt.

Durch Sportleiter Max Kärting wurde über die Erfolge und die aktuellen Aktivitäten berichtet. Dies waren die beiden Kreisligameistertitel der ersten und zweiten Luftgewehrmannschaft. Äußerst knapp wurde bei den Relegationswettkämpfen trotz Ringgleichheit der Aufstieg in die Bezirksliga Oberschwaben verpasst. Die Kleinkalibermannschaft erreichte den 4. Platz in der Bezirksliga. Die Jugendmannschaft mit Bianca Baumgarten, Martin Horender, Benedikt Licht, Lisa Kaut und Dennis Wössner erreichte den ersten Platz im Jugendrundenwettkampf. An der deutschen Meisterschaft nahm wieder Walter Lindner in mehreren Disziplinen teil. Bianca Baumgarten verpasste die Qualifikation bei den Landesmeisterschaften in Stuttgart nur knapp mit zwei Ringen.

Zum Abschluss wurde Ralf Kruse für seine langjährige Mitarbeit in der Vorstandschaft und seinem zehnjährigen Engagement als Oberschützenmeister von der neuen Vorstandschaft geehrt.