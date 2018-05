Südtiroler Wurzeln, angewachsen in Laiz

Am Freitag vor 50 Jahren haben sich Peter und Hilde Niederwolfsgruber in einer kleinen Pfarrei im beschaulichen Sand in Taufers in Südtirol das Ja-Wort gegeben. Während es sie auch zur Silberhochzeit mit Familie und Freunden dorthin zog, wird das heutige goldene Jubiläum zünftig in Laiz gefeiert. Und das ist gut so, denn mittlerweile würde für die vielen Gratulanten sicher ein Bus wie damals nicht mehr ausreichen.

Peter Niederwolfsgruber hat südtiroler Wurzeln. 1940 in Sand in Taufers geboren, wuchs er mit elf Geschwistern auf dem elterlichen Bauernhof auf, den er Ende der 1950er- Jahre verließ. Als Waldarbeiter kam er nach kurzen Aufenthalten in Karlsruhe und Weingarten 1960 nach Laiz. Mit „im Gepäck“ drei seiner Brüder. Untergebracht in einer Pflanzschulhütte, sorgten sie bald als die vier südtiroler Burschen in der umbenannten „Wildsau-Bar“ für Gesprächsstoff. Doch Peter Niederwolfsgruber musste nach Italien zurück, um seinen Wehrdienst abzuleisten. 1965 kam er wieder nach Laiz. „Der damalige Förster Xavier Müller hatte mir eine Wohnung beim Bauunternehmer Karl Maier besorgt. Dort habe ich dann meine Hilde kennengelernt“, erinnert er sich zurück.

Hilde Niederwolfsgruber wurde 1935 als Kind des Bauunternehmers Karl Maier geboren, ist also Ur-Laizerin. Als gelernte Einzelhandelskauffrau arbeitete sie im Konsum in Sigmaringen und war mit 19 Jahren bereits Verkaufsleiterin in Inzigkofen. Kurzzeitig war sie bei der Raiffeisenbank in Sigmaringen und Laiz tätig, bevor sie 28 Jahre die Buchhaltung des Familienbetriebs führte.

1970 bezogen die Eheleute ihr Haus. Peter Niederwolfsgruber legte beim Bau selbst viel Hand an, hatte er doch inzwischen einen Maurerabschluss. Die Familie brauchte viel Platz, drei Mädels und ein Junge tobten alsbald durchs Haus. Mittlerweile sind sie groß, das Herumtollen übernehmen jetzt die kleineren der sieben Enkelkinder. Oma und Opa sind dabei bewundernswert geduldige und liebevolle „Spielkameraden“.

Passionierter Jäger und begnadete Köchin

Mit dem Traktor raus in den Wald, zum gemeinsamen Holz machen, bereitet Enkeln und Opa gleich viel Freude. Peter Niederwolfsgrubers große Leidenschaft ist immer noch das Holz. Der Naturbursche schnitzt und drechselt neben Dekorativem auch Spinnräder, voll funktionstüchtig, an denen er auch selbst sitzt. „Die Wolle kommt aus Tirol und dann spinne ich die Fäden. Hilde und meine Töchter stricken daraus was tolles“, erzählt er stolz. Seine Frau lächelt und ergänzt: „Auch deine warmen Socken für die Jagd.“ Denn Peter Niederwolfsgruber ist passionierter Jäger und Hilde „eine begnadete Köchin für den leckersten Wildschweinbraten“.

Zu ihren gemeinsamen Hobbys zählen sie Gartenarbeit und Musik. Beide sind seit Jahrzehnten Mitglieder im Laizer Kirchenchor. Apropos Musik, eine zweite große Liebe ist Peter Niederwolfgrubers steirische Harmonika, ein rund 100 Jahre altes „Orgele“, die ihn sein Leben lang begleitet. Außerdem pflegen die Niederwolfsgrubers die Bepflanzung des Kreuzes der Begegnung auf dem Wanderweg nach Inzigkofen. Alljährlich verkaufen sie auf dem Weihnachtsmarkt für das „Projekt für Kinder in Simbabwe“ Drechselsachen und 100 selbst gebackene Apfelbrote.

Eine Pilgerreise zum 80. Geburtstag führte Hilde Niederwolfsgruber an den bosnischen Wallfahrtsort Medjugorje. Peter Niederwolfsgruber reiste vor ein paar Jahren an die Elfenbeinküste; und „wenn die Gesundheit mitmacht, würde ich da liebend gern nochmal hin“. Die Gesundheit war den beiden in den letzten Jahren nicht immer zugetan, „aber es geht im Leben nicht immer nur gradaus“, merkt Peter Niederwolfsgruber treffend an.

Und so begehen sie ihr heutiges Jubiläum mit den Dingen, die ihnen im Leben wichtig sind: Familie, Glaube und Lebensfreude. Bevor am Abend ausgelassen gefeiert wird, gibt es am Nachmittag einen Gottesdienst mit Dekan Neubrand, denn „wir danken dem Herrgott vor allem für unsere gesunden Kinder und Enkelkinder“.