Musikkapelle Laiz verabschiedet ihren Dirigenten

Große Resonanz hat wie in den Jahren zuvor das Jahreskonzert der Musikkapelle Laiz gefunden. Unter dem Slogan „Movietime“ verwandelte sich die voll besetzte Festhalle am Samstagabend zum Kinosaal mit Popcorn und souverän interpretierten Filmmelodien. Am Ende wurde Dirigent Jürgen Ott herzlich verabschiedet.

Es war ein offenes Geheimnis, dass mit diesem Jahreskonzert der Taktstock den Besitzer wechseln würde. Neun Jahre lang hat Jürgen Ott die Musikkapelle dirigiert, angefangen hatte er 2003 als „ausgeliehener“ Tenorhornist. „Wir gehen im Guten auseinander, es war jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, um etwas Neues anzupacken“, räumte Ott eventuelle Spekulationen und Gerüchte aus dem Weg. Zukünftig übernimmt er das Dirigat der Musikkapelle Oberschmeien, zusätzlich zu seinem bisherigen bei der Musikkapelle Bingen-Hitzkofen. Bunny„Stellen Sie Ihre Stühle in eine bequeme Position und genießen Sie den Abend. Film ab“ lud Vorstandsvorsitzender Peter Ramsperger zum gemütlichen Kinoabend ein. „Regisseurin“ auf der Bühne war Tenorsaxofonistin Franziska Peschke, sie führte charmant mit kurzen Anmerkungen zu Filmhandlung und -musik durch das Konzert.

Monumentale Musik

Mit der heroischen „Parade of the Charioteers“ aus dem Monumentalfilm „Ben Hur“ wurde der Musikkoffer geöffnet. Soundtracks aus „Avatar“ und „Harry Potter“ nahmen die Besucher mit in die Welt von Science-Fiction und Fantasy. Die eigene Fantasie war im nächsten Stück gefordert. „Filmmusik wird normalerweise zu einem bereits bestehenden Ablauf geschrieben. Dass es auch anders geht, beweist die nächste Komposition. Denn hier dürfen Musiker und Zuhörer ihre eigene Geschichte zu der Musik denken“, führte Peschke in das Stück „La Storia“ ein. Mit der Filmmusik zu Indianer Jones, der mit vier Oscars ausgezeichnet wurde, spannte die Kapelle den Bogen zu den Ehrungen einzelner Musiker (siehe Kasten). Ohne die Anerkennung für jeden einzelnen Geehrten zu schmälern, kristallisierte sich jedoch besonders Leonore Kübler mit ihrer jahrzehntelangen Nachwuchsarbeit heraus. Unter anderem sind momentan in der Kapelle 20 Musiker aktiv, die von ihr ausgebildet wurden, und 16 sind noch in Ausbildung.

Kämpferisch ging es nach der Pause mit Filmmusik aus dem Boxerfilm „Rocky“ weiter, gefolgt von dem eher schwermütigen, aber erhebenden Stück zur Filmproduktion „Sieben Tage in Tibet“. Als Franziska Peschke die nächste Melodie mit „Supercalifragilisticexpialigetisch“ und „jeder sollte sich ein Stück Kindheit in seinem Herzen bewahren“ ankündigte, war bereits alles gesagt, was gesagt werden musste. Das Filmmusical um das weltberühmte Kindermädchen „Marry Poppins“ verzaubert auch heute noch groß und klein. Und so zündete die Musikkapelle mit diesen wunderbar beschwingten Evergreens, passend arrangiert mit den Klassikern „The Muppets“ und „Bugs Bunny and Friends“, gekonnt das musikalische Abschlussfeuerwerk.

Für den scheidenden Dirigenten hatten sich die Musiker natürlich einiges einfallen lassen. So ließen sie Ott beim letzten Titel verdutzt innehalten, hielten Plakate mit „Vielen Dank, die Zeit war schön“ in die Luft und sangen einen ihm gewidmeten Text zur Melodie „Vielen Dank für die Blumen“. Auch das Publikum applaudierte ausdauernd, und mit Blick auf seine Nachfolgerin Christine Burkhart gewandt, sagte Ott sichtlich gerührt: „Das war jetzt mein größter Schock! Stell dir vor, du blätterst um und die Musik spielt was anderes. Da weißt du gleich, was auf dich zukommt“.

Ehrungen: Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurde geehrt: Julia Kraut (Ehrennadel in Bronze), 20 Jahre Mitgliedschaft: Johannes Wesser (Ehrennadel in Silber), 30 Jahre Mitgliedschaft: Leonore Kübler, Andreas Bermann und Claus Oswald (Ehrennadel in Gold). Besondere Ehrung für mehr als 30 Jahre Vereinstätigkeit als Notenwartin: Renate Schäfer (Ehrenurkunde und Förderernadel in Gold). (pegme)