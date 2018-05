Laizer Hauptstraße wird von April bis November gesperrt

Der zweite Bauabschnitt für die Arbeiten an der Laizer Hauptstraße kosten 1,05 Millionen Euro. Der Sigmaringer Gemeinderat hat bei seiner Sitzung am Mittwoch die Arbeiten an die Meßkircher Schöppler vergeben. Nach dem ersten Bauabschnitt 2016 (Donaubrücke bis zur Einmündung Donautalstraße) wird der zweite Bauabschnitt, der ab April beginnt, die Donautalstraße bis zur Einmündung Unterdorfstraße betreffen. Bis November sollen die Arbeiten andauern. Neben Straßenbauarbeiten werden Arbeiten an der Kanalisation sowie den Versorgungsleitungen für Wasser, Strom und Telekommunikation vorgenommen. Wie schon beim ersten Bauabschnitt befürchten Einzelhändler in Laiz Beeinträchtigungen durch die Arbeiten, weil die Straße teilweise voll gesperrt wird: „Es wird sicher nicht ganz reibungsfrei verlaufen. Deswegen ist eine öffentliche Infoveranstaltung geplant, bei dem sich Anlieger einbringen können“, so Bürgermeister Schärer. Die Veranstaltung findet am Dienstag um 19 Uhr im Laizer Rathaus statt.