Laizer Fanfarenzug spaltet sich von Narrenzunft ab

Der Fanfarenzug Laiz geht eigene Wege und spaltet sich von der Narrenzunft Balkenstrecker ab: Bei seiner jüngsten Hauptversammlung im Zoller Hof (siehe Kasten) wurde auf Antrag eines Mitglieds des Fanfarenzugs – eine Untergruppe der Zunft – die Loslösung von den Balkenstreckern beschlossen.

„Wir werden die Narrenzunft auch künftig musikalisch unterstützen, wenn das gewünscht ist, aber eben nur auf Einladung“, sagt ein Mitglied des Fanfarenzugs, das namentlich nicht genannt werden möchte. Grund für die Trennung ist die Ausgangssituation, dass der Fanfarenzug in seiner Besetzung mit weniger als zehn aktiven Spielern bei der vergangenen Fasnet und der im Jahr zuvor nicht mehr spielfähig war. „Damit konnte der Fanfarenzug dem Abkommen mit der Narrenzunft nicht mehr gerecht werden, die Laizer Fasnet mit seinem Spiel zu unterstützen – weil es nicht anders ging“, so das Fanfarenzugsmitglied. In der Vergangenheit hatte es deshalb vereinzelt Unstimmigkeiten zwischen Fanfarenzug und Narrenzunft gegeben, weshalb man nun froh sei, unabhängig spielen zu können. „Nun können wir auch der Einladung anderer Vereine folgen und müssen nicht bei jeder Veranstaltung der Narrenzunft dabei sein“, sagt das Mitglied. Die Laizer Fasnet will der Fanfarenzug aber prinzipiell weiterhin unterstützen.

Bei der vergangenen Fasnet hatte sich der Fanfarenzug Laiz für Auftritte mit dem befreundeten Stettener Fanfarenzug zusammen geschlossen. „Da wir zusammen mit den Stettenern nicht in der Uniform der Narrenzunft spielen können, haben wir bei diesen Anlässen unser Landsknechtshäs an“. Das soll auch weiterhin so gehandhabt werden. Die offizielle Uniform gehöre ohnehin zur Hälfte der Narrenzunft. Die beiden befreundeten Musikgruppen, Laiz und Stetten am kalten Markt, würden sich gegenseitig aushelfen, aber keinen neuen Verein bilden. „Wir spielen gern weiterhin für die Zunft, aber dann in unserem Häs und nicht in Uniform und eben nur, wenn wir nichts anderes vorhaben.“

Die Narrenzunft Balkenstrecker hatte wiederum in den vergangenen Jahren mit der Laizer Musikkapelle kooperiert und werde dies auch beibehalten, wie Zunftmeister Johannes Wolf, der auch Mitglied im Fanfarenzug ist, auf Nachfrage sagt. „An Gerüchten, wir würden einen eigenen Fanfarenzug bilden, ist nichts dran“, sagt Wolf. „Wir werden auf Vereinsebene auch weiterhin mit dem Fanfarenzug freundschaftlich zusammenarbeiten.“

In den 80er-Jahren sei der Fanfarenzug innerhalb der Zunft ein eigenständiger Verein geworden. Die schriftliche Vereinbarung, die zwischen der Zunft und dem Fanfarenzug bestand, sei letztlich nicht mehr zeitgemäß gewesen. Die Teilung der Vereine hätte nun zum Vorteil, dass Mitglieder des Fanfarenzugs künftig nicht mehr Mitglied in der Zunft und im Fanfarenzug werden müssen – bislang kostete eine Doppelmitgliedschaft zweimal 20 Euro im Jahr. „Für die Narrenzunft könnte das eine Schwächung in der Mitgliederanzahl bedeuten, aber so ist es für beide Vereine einfacher“, sagt Wolf.

Was mit der Uniform geschieht, weiß die Narrenzunft noch nicht: „Wams (Jacke), Barret und Gürtel gehören uns. Das geht natürlich zurück in den Bestand der Zunft“, so Wolf. Es sei aber denkbar, dass die Mitglieder des Fanfarenzugs die Uniform bei gemeinsamen Auftritten tragen dürfen.